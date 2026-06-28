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Зеленский подписал указ о праздновании 975-летия Киево-Печерской лавры и начале подготовки к 1000-летнему юбилею

14:13, 28 июня 2026
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Документ охватывает культурные, образовательные и инфраструктурные инициативы.
Зеленский подписал указ о праздновании 975-летия Киево-Печерской лавры и начале подготовки к 1000-летнему юбилею
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 560/2026, которым предусмотрено празднование в 2026 году 975-летия основания Киево-Печерской лавры и начало подготовки к ее 1000-летнему юбилею. Об этом говорится в официальном документе.

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В указе отмечается, что решение принято с учетом уникального значения Киево-Печерской лавры как одного из древнейших духовных и культурных центров Украины, её роли в развитии христианской традиции, образования, культуры и формировании национальной идентичности.

Кабинету Министров поручено обеспечить празднование 975-летия лавры в 2026 году и разработать план мероприятий по подготовке к 1000-летнему юбилею. Речь идет о проектах в сферах сохранения культурного наследия, развития музейной инфраструктуры, научной деятельности, культурной дипломатии, информационного сопровождения и финансирования соответствующих мероприятий. Отдельно предусмотрена поддержка просветительских, образовательных и молодежных инициатив, направленных на утверждение украинской идентичности с использованием наследия лавры. К подготовке мероприятий также могут быть привлечены представители Православной церкви Украины с их согласия.

Министерству иностранных дел поручено организовать международное празднование юбилея, в частности путем проведения тематических, выставочных, научных и коммуникационных мероприятий в ООН, ЮНЕСКО и других международных организациях, а также в парламентах и правительственных учреждениях других государств. Отдельно говорится о привлечении иностранных партнеров и дипломатического корпуса к участию в мероприятиях и использовании юбилея в качестве элемента культурной дипломатии.

Также МИД совместно с Министерством культуры должен содействовать международному сотрудничеству между музейными, архивными, библиотечными и научными учреждениями, а также проработать вопрос включения 1000-летия Киево-Печерской лавры в календарь памятных дат ЮНЕСКО на 2050–2051 годы и привлечения доноров к проектам по её сохранению и восстановлению.

Киевской городской госадминистрации совместно с профильными министерствами поручено обеспечить инфраструктурные и организационные меры для функционирования и безопасности территории лавры. Речь идет о модернизации инженерных сетей, транспортной и пешеходной доступности, энергетической устойчивости, а также о мерах по сохранению объекта всемирного наследия ЮНЕСКО и его буферной зоны.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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указ Владимир Зеленский Киево-Печерская лавра

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