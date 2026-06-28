Почти 400 американских газет подали иск против OpenAI и Microsoft, обвинив их в краже контента

Истцы заявляют об использовании новостей и статей для обучения ChatGPT и Copilot.

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Почти 400 американских газет, которые совместно принадлежат и управляются рядом издателей, подали иск против OpenAI и Microsoft, обвинив компании в использовании журналистских материалов без разрешения и компенсации для обучения систем искусственного интеллекта, в частности ChatGPT и Microsoft Copilot. Об этом сообщает Bloomberg.

В исковом заявлении говорится, что генеративные модели ИИ, созданные с использованием контента журналистов и редакций, принесли компаниям миллиардные рыночные оценки, тогда как издатели, по их словам, не получили никакой финансовой компенсации.

Истцы утверждают, что OpenAI и Microsoft якобы систематически сканировали веб-сайты газет, копировали новости, статьи и другие авторские материалы на свои серверы, использовали их для обучения крупных языковых моделей, а также удаляли информацию об авторском праве. В дальнейшем, как отмечается в иске, эти материалы воспроизводились в ответах систем искусственного интеллекта на запросы пользователей.

По мнению издателей, в случае отсутствия ответственности разработчиков ИИ за использование журналистских материалов нынешнее развитие технологий может стать «смертным приговором для местной журналистики».

Пресс-секретарь OpenAI Дрю Пусатери заявил, что компания не согласна с выдвинутыми обвинениями. По его словам, модели компании «способствуют инновациям, обучаются на общедоступных данных и основаны на принципе добросовестного использования».

Бывший генеральный прокурор штата Нью-Джерси Мэтью Платкин, чья юридическая фирма представляет истцов, назвал это дело крупнейшим иском, инициированным местными и региональными газетами.

Он отметил, что предыдущие судебные процессы, в частности иск The New York Times, сыграли важную роль в защите авторских прав, однако не учитывали интересы местных СМИ.

По его словам, местные новости остаются ключевым источником информации для большинства американцев и являются важной составляющей демократии, тогда как нынешняя бизнес-модель развития ИИ, по его мнению, создает риски для существования местной журналистики.

Истцы требуют возмещения убытков в соответствии с законодательством США, а также судебного запрета на дальнейшее использование их материалов с нарушением авторского права и положений Закона о защите авторских прав в цифровую эпоху (Digital Millennium Copyright Act).

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