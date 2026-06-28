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Майже 400 американських газет подали позов проти OpenAI і Microsoft, звинувативши їх у крадіжці контенту

15:43, 28 червня 2026
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Позивачі заявляють про використання новин і статей для навчання ChatGPT і Copilot.
Майже 400 американських газет подали позов проти OpenAI і Microsoft, звинувативши їх у крадіжці контенту
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Майже 400 американських газет, які спільно належать та управляються низкою видавців, подали позов проти OpenAI та Microsoft, звинувативши компанії у використанні журналістських матеріалів без дозволу та компенсації для навчання систем штучного інтелекту, зокрема ChatGPT і Microsoft Copilot. Про це повідомляє Bloomberg.

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У позовній заяві йдеться, що генеративні моделі ШІ, створені з використанням контенту журналістів і редакцій, принесли компаніям мільярдні ринкові оцінки, тоді як видавці, за їхніми словами, не отримали жодної фінансової компенсації.

Позивачі стверджують, що OpenAI та Microsoft нібито систематично сканували вебсайти газет, копіювали новини, статті та інші авторські матеріали на свої сервери, використовували їх для навчання великих мовних моделей, а також видаляли інформацію про авторське право. Надалі, як зазначається в позові, ці матеріали відтворювалися у відповідях систем штучного інтелекту на запити користувачів.

На думку видавців, у разі відсутності відповідальності для розробників ШІ за використання журналістських матеріалів нинішній розвиток технологій може стати «смертельним вироком для місцевої журналістики».

Речник OpenAI Дрю Пусатері заявив, що компанія не погоджується з висунутими звинуваченнями. За його словами, моделі компанії «сприяють інноваціям, навчаються на публічно доступних даних і базуються на принципі добросовісного використання».

Колишній генеральний прокурор штату Нью-Джерсі Метью Платкін, чия юридична фірма представляє позивачів, назвав справу найбільшим позовом, який ініціювали місцеві та регіональні газети.

Він зазначив, що попередні судові процеси, зокрема позов The New York Times, стали важливими у захисті авторських прав, однак не враховували інтереси локальних медіа.

За його словами, місцеві новини залишаються ключовим джерелом інформації для більшості американців і є важливою складовою демократії, тоді як нинішня бізнес-модель розвитку ШІ, на його думку, створює ризики для існування локальної журналістики.

Позивачі вимагають компенсації збитків, передбаченої законодавством США, а також судової заборони на подальше використання їхніх матеріалів із порушенням авторського права та положень Digital Millennium Copyright Act.

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ЗМІ ChatGPT OpenAI Microsoft ШІ медіа

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