Бронювання працівників під час мобілізації: терміни та хто має право на відстрочку

Оформлення відстрочки можливе лише після підтвердження статусу підприємства.

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Порядок бронювання військовозобов’язаних регулюється статтею 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та постановою Кабінету Міністрів України №76 від 27 січня 2023 року. Про це нагадали у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Право на бронювання мають:

державні службовці категорії «А» та окремі посадові особи органів місцевого самоврядування;

державні службовці категорій «Б» і «В» та посадові особи місцевого самоврядування — у межах установлених квот;

працівники підприємств, установ і організацій, які виконують мобілізаційні завдання;

працівники підприємств, установ і організацій, визнаних критично важливими для функціонування економіки, забезпечення життєдіяльності населення або потреб Сил оборони.

В Івано-Франківському обласному ТЦК пояснили, що процедура бронювання передбачає кілька етапів. Спочатку підприємство має отримати статус критично важливого або підтвердити наявність мобілізаційного завдання. Після цього формуються списки військовозобов’язаних працівників, які у встановленому державою порядку подаються на погодження. Після погодження працівнику надається відстрочка від призову під час мобілізації.

Що стосується термінів дії бронювання – відповідно до Порядку бронювання військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №76, строк відстрочки не може перевищувати:

строк проведення мобілізації — для окремих категорій державних службовців і посадових осіб;

строк дії контракту на постачання товарів, виконання робіт або надання послуг для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань — для працівників підприємств, які виконують такі замовлення;

12 місяців — для окремих категорій працівників критично важливих підприємств;

строк дії договору або строк, на який особу обрано чи призначено, — для визначених законодавством категорій.

Окремо передбачено тимчасове бронювання строком до 45 календарних днів для деяких працівників підприємств оборонно-промислового комплексу, які мають неврегульовані питання військового обліку.

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