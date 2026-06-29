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Поїздка в поїзді у спеку – як обрати вагон із кондиціонером та від чого залежить ефективність охолодження

07:00, 29 червня 2026
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Укрзалізниця пояснила, як підготуватися до подорожі під час спеки та на що звернути увагу при купівлі квитків.
Поїздка в поїзді у спеку – як обрати вагон із кондиціонером та від чого залежить ефективність охолодження
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В Україні цього тижня очікується сильна спека, та, попри високі температури, поїзди продовжують курсувати за розкладом. Пасажирам радять врахувати особливості роботи кондиціонерів і заздалегідь підготуватися до поїздки.

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В Укрзалізниці зазначили, що в багатьох країнах Європи через спеку залізничні оператори вже змушені обмежувати швидкість руху поїздів, а подекуди навіть скасовувати окремі рейси.

Під час поїздки пасажирам радять мати із собою достатній запас питної води, портативний вентилятор або віяло, павербанк, легкий головний убір та легкий перекус.

Людям, які важко переносять спеку або мають хронічні захворювання, рекомендують заздалегідь проконсультуватися із сімейним лікарем щодо лікарських засобів, які можуть знадобитися в дорозі.

Перед придбанням квитка в Укрзалізниці радять звертати увагу на позначку «сніжинки» біля номера вагона у застосунку або на офіційному сайті. Вона свідчить про наявність у вагоні системи кондиціонування повітря.

Якщо ж ця позначка перекреслена червоною лінією, це означає, що вагон конструктивно не обладнаний кондиціонером заводом-виробником. Це рекомендують враховувати під час планування поїздок у спекотні дні.

В Укрзалізниці також пояснили особливості роботи систем кондиціонування. Найефективніше вони працюють після того, як поїзд розганяється до швидкості понад 40 км/год. За температури зовнішнього повітря понад +30 °C охолодження салону може відбуватися поступово.

Крім того, ефективність кондиціонування може бути нижчою на ділянках із обмеженням швидкості або під час тривалого руху на невеликій швидкості. Зокрема, це стосується гірських маршрутів до Рахова, Солотвина, Чопа та Ужгорода, поїздів №99/100 Київ — Бухарест, №351/352 Київ — Кишинів і №353/354 Київ — Кишинів під час їхнього проходження територією Республіки Молдова, а також часу проходження прикордонного та митного контролю міжнародними поїздами.

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Укрзалізниця погода

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