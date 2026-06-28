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Виплата дитячих коштів: коли можна буде відкрити спеціальний рахунок «Дія Картка»

17:31, 28 червня 2026
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Після запуску механізму спеціальний рахунок «Дія.Картка» можна буде відкрити у застосунку обраного банку ще до подання заяви на виплату дитячих коштів.
Виплата дитячих коштів: коли можна буде відкрити спеціальний рахунок «Дія Картка»
Фото: delo.ua
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Постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2026 року № 617 було врегульовано механізм електронної інформаційної взаємодії для підтягування спеціальних рахунків «Дія.Картка» до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС). Про це нагадали у Мінсоцполітики.

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Зазначається, що після запуску механізму спеціальний рахунок «Дія.Картка» можна буде відкрити у застосунку обраного банку ще до подання заяви на:

  • допомогу для догляду за дитиною до одного року;
  • допомогу «єЯсла».

На першому етапі планується участь таких банків: ПриватБанк, monobank, А-Банк, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро. Перелік банків може розширюватися.

Якщо людина відкриє спеціальний рахунок «Дія.Картка» заздалегідь, під час подання заяви через ЦНАП, територіальну громаду або орган ПФУ – ЄІССС автоматично підтягне цей рахунок.

Якщо спеціальний рахунок «Дія.Картка» не відкрито заздалегідь, під час подання заяви ЄІССС сформує QR-код для відкриття такого рахунку.

Якщо ж людина захоче отримувати кошти на вже відкритий спецрахунок Ощадбанку або відкрити новий спецрахунок в Ощадбанку – також буде наявна така можливість, вам потрібно буде повідомити про це при подачі заяви.

У Мінсоцполітики додали, що плановий строк запуску механізму — перша декада липня.  

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Дія грошова допомога

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