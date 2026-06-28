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Як вберегти здоров’я у спеку — поради медиків

13:55, 28 червня 2026
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Тепловий удар є небезпечним станом, який може призвести до серйозних наслідків, тому важливо вміти розпізнавати його симптоми та знати, як надати першу допомогу.
Як вберегти здоров’я у спеку — поради медиків
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В Україну повертається спека, тож важливо особливо уважно ставитися до здоров’я — свого і найуразливіших близьких: дітей, людей літнього віку та тих, хто має хронічні захворювання.

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Міністерство охорони здоров'я розповіло, як захиститися від впливу високих температур та що робити, якщо стався тепловий удар.

Що таке тепловий удар?

Тепловий удар – це небезпечний стан, який може розвиватися у людини, яка довго перебуває під впливом прямих сонячних променів або у теплому приміщенні. Він виникає внаслідок перегрівання тіла та порушення теплового балансу і вимагає невідкладної допомоги лікарів.

Коли варто запідозрити тепловий удар?

Якщо ви піддавалися впливу високих температур, а тепер почуваєтеся зле, то про те, що ви маєте тепловий удар, можуть свідчити такі симптоми:

- сплутаність свідомості, дезорієнтація,

- нудота і блювання,

- сильний головний біль,

- прискорене серцебиття, утруднене дихання,

- почервоніння шкіри, суха і гаряча на дотик шкіра,

- короткочасна втрата свідомості,

- підвищення температури тіла,

- втома.

Що робити, якщо стався тепловий удар?

Якщо ви підозрюєте тепловий удар у себе чи близьких, зателефонуйте за номером 103 – диспетчер допоможе вам сконтактувати з лікарем та за потреби надішле бригаду екстреної медичної допомоги.

1. Перейдіть або перенесіть постраждалого у затінене прохолодне місце.

2. Почніть охолоджувати постраждалого. Використовуйте прохолодні вологі рушники, льодяні пакети (прикладати на шию, пахвові западини, пах), щоб знизити температуру тіла.

3. Якщо людина в свідомості, давайте їй пити воду, але невеликими порціями.

4. Якщо блює — покладіть її на бік.

5. Стежте за станом постраждалої людини: диханням, пульсом і свідомістю до прибуття медичної допомоги.

Тепловий удар є небезпечним станом, який може призвести до серйозних наслідків, тому важливо вміти розпізнавати його симптоми та знати, як надати першу допомогу.

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МОЗ поради для здоров'я

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