Як вберегти здоров’я у спеку — поради медиків

Тепловий удар є небезпечним станом, який може призвести до серйозних наслідків, тому важливо вміти розпізнавати його симптоми та знати, як надати першу допомогу.

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В Україну повертається спека, тож важливо особливо уважно ставитися до здоров’я — свого і найуразливіших близьких: дітей, людей літнього віку та тих, хто має хронічні захворювання.

Міністерство охорони здоров'я розповіло, як захиститися від впливу високих температур та що робити, якщо стався тепловий удар.

Що таке тепловий удар?

Тепловий удар – це небезпечний стан, який може розвиватися у людини, яка довго перебуває під впливом прямих сонячних променів або у теплому приміщенні. Він виникає внаслідок перегрівання тіла та порушення теплового балансу і вимагає невідкладної допомоги лікарів.

Коли варто запідозрити тепловий удар?

Якщо ви піддавалися впливу високих температур, а тепер почуваєтеся зле, то про те, що ви маєте тепловий удар, можуть свідчити такі симптоми:

- сплутаність свідомості, дезорієнтація,

- нудота і блювання,

- сильний головний біль,

- прискорене серцебиття, утруднене дихання,

- почервоніння шкіри, суха і гаряча на дотик шкіра,

- короткочасна втрата свідомості,

- підвищення температури тіла,

- втома.

Що робити, якщо стався тепловий удар?

Якщо ви підозрюєте тепловий удар у себе чи близьких, зателефонуйте за номером 103 – диспетчер допоможе вам сконтактувати з лікарем та за потреби надішле бригаду екстреної медичної допомоги.

1. Перейдіть або перенесіть постраждалого у затінене прохолодне місце.

2. Почніть охолоджувати постраждалого. Використовуйте прохолодні вологі рушники, льодяні пакети (прикладати на шию, пахвові западини, пах), щоб знизити температуру тіла.

3. Якщо людина в свідомості, давайте їй пити воду, але невеликими порціями.

4. Якщо блює — покладіть її на бік.

5. Стежте за станом постраждалої людини: диханням, пульсом і свідомістю до прибуття медичної допомоги.

Тепловий удар є небезпечним станом, який може призвести до серйозних наслідків, тому важливо вміти розпізнавати його симптоми та знати, як надати першу допомогу.

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