У Києво-Печерській лаврі встановили погруддя гетьмана Івана Мазепи

Володимир Зеленський також анонсував встановлення великого пам'ятника гетьману Івану Мазепі в центрі Києва.

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У Києво-Печерській лаврі поставили погруддя гетьмана Івана Мазепи. Під час відкриття погруддя Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відновлює історичну справедливість.

«Сьогодні ми виправляємо ще одну історичну несправедливість. Відтепер тут, у Києво-Печерській Лаврі абсолютно по праву стоятиме погруддя великого українця та покровителя Лаври - Івана Мазепи», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що саме за опіки Мазепи Києво-Печерська Лавра пережила період розквіту, а самого гетьмана назвав видатним державним діячем, меценатом і очільником Козацької держави.

Володимир Зеленський також анонсував встановлення повноцінного пам'ятника гетьману Івану Мазепі в центрі Києва, де у 2013 році повалили Леніна.

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