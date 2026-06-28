Владимир Зеленский также анонсировал установку большого памятника гетману Ивану Мазепе в центре Киева.

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В Киево-Печерской лавре установили бюст гетмана Ивана Мазепы. Во время открытия бюста Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина восстанавливает историческую справедливость.

«Сегодня мы исправляем еще одну историческую несправедливость. Отныне здесь, в Киево-Печерской лавре, абсолютно по праву будет стоять бюст великого украинца и покровителя Лавры — Ивана Мазепы», — сказал Зеленский.

Он отметил, что именно при покровительстве Мазепы Киево-Печерская лавра пережила период расцвета, а самого гетмана назвал выдающимся государственным деятелем, меценатом и руководителем Казацкого государства.

Владимир Зеленский также анонсировал установку полноценного памятника гетману Ивану Мазепе в центре Киева, где в 2013 году был снесен памятник Ленину.

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