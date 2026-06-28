  1. В Украине

В Киево-Печерской лавре установили бюст гетмана Ивана Мазепы

12:43, 28 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владимир Зеленский также анонсировал установку большого памятника гетману Ивану Мазепе в центре Киева.
В Киево-Печерской лавре установили бюст гетмана Ивана Мазепы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киево-Печерской лавре установили бюст гетмана Ивана Мазепы. Во время открытия бюста Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина восстанавливает историческую справедливость.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Сегодня мы исправляем еще одну историческую несправедливость. Отныне здесь, в Киево-Печерской лавре, абсолютно по праву будет стоять бюст великого украинца и покровителя Лавры — Ивана Мазепы», — сказал Зеленский.

Он отметил, что именно при покровительстве Мазепы Киево-Печерская лавра пережила период расцвета, а самого гетмана назвал выдающимся государственным деятелем, меценатом и руководителем Казацкого государства.

Владимир Зеленский также анонсировал установку полноценного памятника гетману Ивану Мазепе в центре Киева, где в 2013 году был снесен памятник Ленину.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев Владимир Зеленский

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Индивидуальный номер на авто могут уничтожить, а владельцы потерять деньги: почему у водителей есть всего лишь год

Получение индивидуального номерного знака по доверенности упрощает процедуру для водителей, однако игнорирование сроков получения или перерегистрации авто чревато потерей заказа и средств.

Пенсионер требовал признать невыплату индексированных пенсий «уголовным преступлением» и 24 млн гривен: что решил Верховный Суд

Великая Палата отказала пенсионеру, который требовал признать невыплату индексированных пенсий «уголовным преступлением».

БП ВС отступила от позиции 2016 года относительно статьи 69-1 УК: искреннего раскаяния недостаточно

БП ВС разъяснила, что для применения специальных правил назначения наказания, предусмотренных статьей 69-1 УК Украины, недостаточно лишь искреннего раскаяния и признания вины.

Реформа МСЭК: экспертные команды устанавливают инвалидность только на год при необратимом состоянии здоровья

Министерство здравоохранения уверяет, что система ОПФО работает по четким критериям, однако пациенты сталкиваются с игнорированием прямых норм закона.

Может ли собственник квартиры не вернуть залог арендатору из-за царапины на мебели: что говорит суд

Аренда жилья нередко завершается конфликтами по поводу залога, который собственники не всегда соглашаются возвращать.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]