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Кого могут выселить из общежития без предоставления другого жилья: ответ Верховного Суда

17:13, 28 июня 2026
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Верховный Суд разъяснил, когда могут выселить из общежития без предоставления другого жилья.
Кого могут выселить из общежития без предоставления другого жилья: ответ Верховного Суда
Фото из открытых источников
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Лицо, которое не состоит в трудовых отношениях с учреждением, на балансе которого находится общежитие, и проживает в нем на основании гражданско-правового договора найма, срок действия которого истек, подлежит выселению без предоставления другого жилого помещения, если новый договор между сторонами не заключался, лицо имеет в собственности другое жилье, систематически нарушает правила совместного проживания, а помещение необходимо для обеспечения уставной деятельности учреждения. К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.

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27 мая 2026 года КГС ВС рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу Хмельницкого профессионального лицея электроники по делу по иску Хмельницкого профессионального лицея электроники к Лицу_1 о выселении из комнаты ученического общежития Хмельницкого профессионального лицея электроники без предоставления другого жилого помещения.

В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что ответчик проживал в комнате общежития лицея на основании срочного гражданско-правового договора, срок действия которого истек. Трудовых или учебных отношений с учреждением он не имел. После прекращения действия договора ответчик продолжил проживание в общежитии без законных оснований и добровольно помещение не освободил. Кроме того, истец указывал, что ответчик нарушал правила проживания, привлекался к административной ответственности, получал предупреждения за нарушение техники безопасности, а также злоупотреблял правом пользования жильем. Спорная комната необходима учреждению для обеспечения и улучшения условий проживания учащихся.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, указав на прекращение договорных отношений и отсутствие у ответчика прав на пользование жильем.

Апелляционный суд не согласился с выводами суда первой инстанции, отменил решение и принял новое судебное решение, которым отказал в удовлетворении иска, указав, что ответчик вселился в общежитие на законных основаниях, а договор найма считается продленным на тот же срок в соответствии со ст. 822 ГК Украины, поскольку наймодатель своевременно не предупредил нанимателя об отказе от продления договора, а ответчик продолжил пользоваться жильем.

ВС не согласился с выводом апелляционного суда, отменил постановление и оставил в силе решение суда первой инстанции, исходя из следующего.

При рассмотрении споров о выселении лица из жилого помещения суды обязаны оценивать пропорциональность вмешательства в право лица на уважение к жилищу через призму ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Необходимо соблюдать справедливый баланс между гарантированным правом нанимателя на жилье и правом собственника (балансодержателя) на эффективное управление и использование своего имущества для общественно полезной или уставной деятельности.

Окончание срока действия договора найма жилья, заключенного на определенный срок, является самостоятельным основанием для прекращения права пользования помещением. Поскольку новый договор между сторонами в установленном законом порядке заключен не был, а балансодержатель возражал против дальнейшего пребывания лица в общежитии, у ответчика отсутствуют законные основания для владения и пользования спорной жилой площадью.

Вывод апелляционного суда об автоматическом продлении договора на основании ст. 822 ГК Украины является ошибочным, поскольку суд не учел специфику правового режима койко-мест и комнат в общежитиях учебных заведений, которые имеют четкое целевое назначение.

Сам по себе факт длительного проживания ответчика в помещении общежития при отсутствии с его стороны уставных (учебных) или трудовых связей с учреждением не создает для истца обязанности бессрочно обеспечивать такое лицо жильем.

В данном деле, учитывая наличие у ответчика на праве собственности другого недвижимого имущества (жилья), систематическое нарушение им правил совместного проживания и общественного порядка в общежитии, а также подтвержденную потребность учебного заведения в использовании этой площади для размещения учащихся, требования о выселении без предоставления другого жилого помещения являются обоснованными, правомерными и соответствуют критерию пропорциональности вмешательства в право на уважение к жилищу.

Подробнее с текстом постановления ВС от 27 мая 2026 года № 686/10701/23 (производство № 61-747св24) можно ознакомиться по ссылке.

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