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Как сохранить здоровье в жару — советы медиков

13:55, 28 июня 2026
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Тепловой удар является опасным состоянием, которое может привести к серьезным последствиям, поэтому важно уметь распознавать его симптомы и знать, как оказать первую помощь.
Как сохранить здоровье в жару — советы медиков
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В Украину возвращается жара, поэтому важно особенно внимательно относиться к здоровью — своему и наиболее уязвимых близких: детей, людей пожилого возраста и тех, кто имеет хронические заболевания.

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Министерство здравоохранения рассказало, как защититься от воздействия высоких температур и что делать, если произошел тепловой удар.

Что такое тепловой удар?

Тепловой удар — это опасное состояние, которое может развиться у человека, долгое время находившегося под воздействием прямых солнечных лучей или в теплом помещении. Он возникает вследствие перегрева организма и нарушения теплового баланса и требует неотложной помощи врачей.

Когда стоит заподозрить тепловой удар?

Если вы подвергались воздействию высоких температур, а теперь чувствуете себя плохо, о том, что у вас тепловой удар, могут свидетельствовать следующие симптомы:

  • спутанность сознания, дезориентация;
  • тошнота и рвота;
  • сильная головная боль;
  • учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание;
  • покраснение кожи, сухая и горячая на ощупь кожа;
  • кратковременная потеря сознания;
  • повышение температуры тела;
  • усталость.

Что делать, если произошел тепловой удар?

Если вы подозреваете тепловой удар у себя или близких, позвоните по номеру 103 — диспетчер поможет вам связаться с врачом и при необходимости направит бригаду экстренной медицинской помощи.

Перейдите или перенесите пострадавшего в затененное прохладное место.

Начните охлаждать пострадавшего. Используйте прохладные влажные полотенца, пакеты со льдом (прикладывайте к шее, подмышечным впадинам, паховой области), чтобы снизить температуру тела.

Если человек в сознании, давайте ему пить воду, но небольшими порциями.

Если у человека рвота — уложите его на бок.

Следите за состоянием пострадавшего: дыханием, пульсом и сознанием до прибытия медицинской помощи.

Тепловой удар является опасным состоянием, которое может привести к серьезным последствиям, поэтому важно уметь распознавать его симптомы и знать, как оказать первую помощь.

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Минздрав советы для здоровья

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