Выплата детских пособий: когда можно будет открыть специальный счет «Дія Картка»

После запуска механизма специальный счет «Дія.Картка» можно будет открыть в приложении выбранного банка еще до подачи заявления на выплату детских пособий.

Фото: delo.ua

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Постановлением Кабинета Министров Украины от 15 мая 2026 года № 617 был урегулирован механизм электронного информационного взаимодействия для подтягивания специальных счетов «Дія.Картка» к Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС). Об этом сообщили в Минсоцполитики.

Отмечается, что после запуска механизма специальный счет «Дія.Картка» можно будет открыть в приложении выбранного банка еще до подачи заявления на:

пособие по уходу за ребенком до одного года;

пособие «єЯсла».

На первом этапе планируется участие следующих банков: ПриватБанк, monobank, А-Банк, Sense Bank, Банк Кредит Днепр. Перечень банков может расширяться.

Если человек откроет специальный счет «Дія.Картка» заранее, при подаче заявления через ЦПАУ, территориальную общину или орган ПФУ — ЕИССС автоматически подтянет этот счет.

Если специальный счет «Дія.Картка» не открыт заранее, при подаче заявления ЕИССС сформирует QR-код для открытия такого счета.

Если же человек захочет получать средства на уже открытый специальный счет Ощадбанка или открыть новый специальный счет в Ощадбанке — такая возможность также будет доступна, об этом необходимо будет сообщить при подаче заявления.

В Минсоцполитики добавили, что плановый срок запуска механизма — первая декада июля.

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