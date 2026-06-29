ТЦК переходять на електронні дані: що передбачають нові правила військового обліку для роботодавців

Нові правила військового обліку, що набрали чинності з 27 червня, змінюють порядок працевлаштування, звірки даних і обміну інформацією між підприємствами та ТЦК.

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З 27 червня в Україні почали діяти оновлені правила ведення військового обліку. Йдеться про постанову Кабінету Міністрів №812 від 10 червня 2026 року, якою внесено зміни до Порядку №1487. Документ уже офіційно набрав чинності та стосується всіх роботодавців, державних органів і самих громадян, які перебувають на військовому обліку.

Насамперед нововведення стосуються перевірки військово-облікових документів під час працевлаштування, електронної взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), проведення звіряння облікових даних, а також порядку подання повідомлень про їх зміну.

Електронний облік і обмін даними з ТЦК

Одне з ключових нововведень – поступовий перехід до електронної взаємодії між підприємствами та територіальними центрами комплектування. Тепер дані можна буде звіряти через електронні сервіси, зокрема Портал «Дія» або спеціальний кабінет персонального обліку. Якщо технічної можливості немає – залишається паперовий формат.

Фактично держава закладає основу для автоматичного обміну інформацією між реєстрами без постійних паперових запитів.

Нові правила під час працевлаштування

Під час прийняття людини на роботу роботодавець має перевіряти військово-облікові документи – як у паперовому, так і в електронному вигляді. Важлива деталь: електронний військово-обліковий документ має бути сформований не раніше ніж за 72 години до моменту працевлаштування. Це зроблено для того, щоб дані були актуальними.

«Перевірку у громадян України під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікового документа (в електронній формі або в паперовій формі) та відповідності відомостей, зазначених у такому документі, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, на основі військовооблікового документа в електронній формі, сформованого засобами Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони або засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка, не раніше ніж за 72 години до дати прийняття на роботу (навчання), крім військовозобов’язаних та резервістів СБУ, розвідувальних органів, стосовно яких перевірка відповідності відомостей, зазначених у військовообліковому документі в паперовій формі, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, не здійснюється», – йде мова в документі.

Оновлений порядок дозволяє подавати повідомлення про зміну облікових даних онлайн. Через «Дію» або кабінет обліку можна передавати інформацію про прийняття на роботу, звільнення чи інші зміни. І лише якщо електронний формат недоступний – використовується паперова форма.

Оновлено правила повідомлення про зміну облікових даних. Таке повідомлення можна буде подати через кабінет персонального обліку, а за відсутності технічної можливості – у паперовій формі

Зокрема, виключено обов’язок повідомляти про зміну сімейного стану, освіти та реквізитів закордонного паспорта.

Звірка даних: раз на рік і без зайвих графіків

Змінюється і підхід до звірки військового обліку на підприємствах. Тепер вона проводиться не рідше одного разу на рік. При цьому більше не потрібно затверджувати окремі графіки звірки. Якщо підприємство не включене до загального плану, воно має самостійно погодити строки з ТЦК або іншими уповноваженими органами.

Окремо запроваджується можливість повністю електронної звірки даних. Йдеться про перевірку списків через цифрові інструменти з автоматичним обміном інформацією між реєстрами. Це має зменшити кількість ручної роботи та прискорити оновлення даних. Якщо ж система недоступна — процедура проводиться у звичному паперовому форматі.

Особи, виключені з персонального військового обліку

В документі зазначається, що відомості щодо осіб, виключених з персонального військового обліку (звільнених з роботи, таких, що завершили навчання (відрахованих із закладу освіти), а також увільнених від роботи у зв’язку з призовом, зберігаються у списках персонального військового обліку до кінця поточного року. Відображається інформація про їх чисельність у відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Ті призовники, військовозобов’язані та резервісти, з якими призупинили дію трудового договору відповідно до статті 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», залишаються у списках персонального військового обліку.

Що це означає на практиці

Постанова №812 закладає нормативну основу для створення кабінету персонального військового обліку та переходу до електронної взаємодії роботодавців із ТЦК та СП.

Для громадян – менше бюрократії та більше автоматичних перевірок без необхідності подавати одні й ті самі дані кілька разів.

Зміни торкнулися також строків звіряння. Окремо встановлено граничний строк проведення звіряння з ТЦК та СП за місцем ведення військового обліку працівників – до 1 грудня. Після проведення звіряння ТЦК та СП повинен повернути один примірник витягу зі списків не пізніше наступного дня.

Раніше «Судово-юридична газета» писала про те, що більшість відстрочок від призову під час мобілізації продовжуються автоматично – без повторного подання заяви чи звернення до ЦНАП.

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