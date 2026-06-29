Освобожденным из плена предлагают предоставить год отсрочки по кредитам и другим платежам

Отсрочку платежей хотят увеличить с шести месяцев до одного года, а на время лечения — продлевать еще дольше.

Координационный штаб по обращению с военнопленными

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Гражданам, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, могут существенно расширить гарантии по исполнению финансовых обязательств.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает вдвое увеличить срок отсрочки платежей после освобождения из плена — с шести месяцев до одного года.

Если после возвращения человек будет проходить лечение, этот срок будет продлеваться на весь период пребывания в медицинском учреждении.

Инициаторы изменений объясняют, что нынешних шести месяцев зачастую недостаточно для физического и психологического восстановления и возвращения к привычной жизни.

Законопроект «О внесении изменения в статью 16 Закона Украины «О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей» относительно уточнения вопросов отсрочки платежей по обязательствам» предлагает уточнить действующие нормы об отсрочке исполнения финансовых обязательств для бывших пленных.

На какой срок хотят отложить исполнение финансовых обязательств

Законопроектом предлагается изменить первый абзац части первой статьи 16 профильного закона.

Согласно новой редакции, лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, на время пребывания в плену и в течение одного года после освобождения будут освобождаться от обязанности исполнять обязательства, а также от начисления и уплаты (передачи) неустойки — штрафов и пени — за их нарушение. После освобождения они также будут иметь право на проведение реструктуризации своей задолженности.

Что изменится для тех, кто после плена будет проходить лечение

Одним из ключевых нововведений законопроекта является урегулирование ситуации, когда после освобождения человек нуждается в длительном лечении.

Документ предлагает установить, что если лицо после освобождения проходит лечение в учреждении здравоохранения, срок отсрочки платежей по его обязательствам будет автоматически продлеваться на весь период лечения. Действующее законодательство такой нормы не содержит.

Почему авторы законопроекта предлагают изменить действующие правила

Сейчас закон гарантирует освобождение от исполнения обязательств только в течение шести месяцев после освобождения. По мнению авторов документа, этого периода недостаточно для адаптации человека после пережитого плена. Кроме того, действующая редакция закона не учитывает случаи, когда освобожденные лица вынуждены проходить длительное лечение и нуждаются в большем времени, чтобы вернуться к исполнению финансовых обязательств.

Именно поэтому законопроект 15357 предлагает увеличить срок отсрочки платежей до одного года и предусмотреть его продление на время лечения после освобождения.

Какие гарантии остаются без изменений

Сравнительная таблица к законопроекту свидетельствует, что документ не отменяет уже действующие гарантии для бывших пленных. В частности, после освобождения они, как и ранее, будут иметь право на реструктуризацию своей задолженности. Также не изменяется норма, предоставляющая жене или мужу такого лица право на реструктуризацию задолженности по кредитам перед банками и другими финансовыми учреждениями.

Авторы законопроекта отмечают, что его реализация не потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины. Ожидается, что принятие документа позволит усовершенствовать механизм отсрочки платежей для лиц, переживших лишение личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, и обеспечить им больше времени для восстановления после освобождения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.