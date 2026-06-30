«З Бандерою Україна не вступить до Євросоюзу»: у Польщі поставили умову для євроінтеграції

У Польщі заявили, що не підтримають вступ України до ЄС без перегляду політики щодо ОУН і УПА.

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Віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не погодиться на вступ України до Європейського Союзу, якщо Київ не відмовиться від вшанування діячів ОУН та УПА, зокрема Степана Бандери. Про це він сказав в ефірі програми Gość Wydarzeń на телеканалі Polsat News.

За словами польського міністра, Україна зіткнеться із серйозними труднощами на шляху до членства в ЄС, якщо й надалі використовуватиме ОУН та УПА як національні символи. Він наголосив, що Польща займатиме принципову позицію та наполягатиме на відмові України від вшанування лідерів українського націоналістичного руху.

Косіняк-Камиш зазначив, що всі держави-кандидати мають відповідати жорстким критеріям вступу до Євросоюзу, зокрема у питаннях історичної пам'яті. На його думку, європейська співпраця не може будуватися на пошані до постатей або рухів, які для сусідніх держав-членів ЄС є джерелом болю, неприйняття чи історичних суперечностей.

«Не можна в ЄС ставити на п'єдестал тих, хто руйнує європейську співпрацю. З Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу», — заявив він.

Також польський міністр оборони наголосив, що рішення щодо розширення Європейського Союзу Польща ухвалюватиме самостійно, і жодна держава не може диктувати Варшаві, як голосувати з цього питання.

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