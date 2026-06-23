На Хмельниччині перекинувся туристичний автобус, який їхав з Києва у Болгарію – у салоні перебували 54 пасажири

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням на трасі Н-03, після з’їзду в кювет транспортний засіб перекинувся.

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На Кам’янеччині правоохоронці працюють на місці дорожньо-транспортної пригоди за участю туристичного автобуса. Про це повідомили в поліції Хмельницької області.

Аварія сталася близько 16:40 на автодорозі Н-03 поблизу села Шатава Маківської громади.

За попередніми даними, 46-річний водій туристичного автобуса, який виконував рейс «Київ — Бургас (Болгарія)», не впорався з керуванням, після чого транспортний засіб з’їхав у кювет і перекинувся.

У салоні автобуса перебували 54 пасажири та змінний водій. Наразі встановлюється кількість людей, які дістали травми.

На місці події продовжують працювати поліцейські та рятувальники.

Як повідомили в поліції, наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України.

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