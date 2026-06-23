Уряд перерозподілив 220 млн грн на потреби Сил оборони — кошти спрямували на Нацгвардію, Міноборони та ГУР

Фінансування спрямували з невикористаних видатків НКРЕКП на ключові оборонні напрями.

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Уряд додатково спрямував 220 млн грн на потреби Сил оборони. Це кошти, які залишилися невикористаними у видатках державного бюджету, передбачених на фінансування НКРЕКП. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Згідно з рішенням уряду, розподіл коштів відбувся таким чином:

100 млн грн передбачено на підготовку кадрів Національної гвардії;

70 млн грн — Міністерству оборони на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння;

50 млн грн — на діяльність Головного управління розвідки.

Уряд наголошує, що фінансування оборонної сфери залишається безумовним пріоритетом. У зв’язку з цим кошти, зекономлені за іншими бюджетними програмами, у встановленому порядку спрямовуються на посилення безпеки та обороноздатності України.

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