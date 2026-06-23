Уряд перерозподілив 220 млн грн на потреби Сил оборони — кошти спрямували на Нацгвардію, Міноборони та ГУР
18:43, 23 червня 2026
Фінансування спрямували з невикористаних видатків НКРЕКП на ключові оборонні напрями.
Уряд додатково спрямував 220 млн грн на потреби Сил оборони. Це кошти, які залишилися невикористаними у видатках державного бюджету, передбачених на фінансування НКРЕКП. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Згідно з рішенням уряду, розподіл коштів відбувся таким чином:
- 100 млн грн передбачено на підготовку кадрів Національної гвардії;
- 70 млн грн — Міністерству оборони на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння;
- 50 млн грн — на діяльність Головного управління розвідки.
Уряд наголошує, що фінансування оборонної сфери залишається безумовним пріоритетом. У зв’язку з цим кошти, зекономлені за іншими бюджетними програмами, у встановленому порядку спрямовуються на посилення безпеки та обороноздатності України.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.