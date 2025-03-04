Работник работает неполный рабочий день — как применяется налоговая социальная льгота

Такой работник имеет право на НСЛ при условии, что его зарплата не превышает предельный размер для получения льготы.

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Главное управление ГНС в Житомирской области разъяснило особенности применения налоговой социальной льготы сотруднику, который работает неполный рабочий день.

В соответствии с п. 169.1 ст. 169 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VІ, плательщик налога на доходы физических лиц имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы (иных приравненных к ней в соответствии с законодательством выплат, компенсаций и вознаграждений), если его размер не превышает суммы, равной размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленного до ближайших 10 гривен.

В 2025 году размер заработной платы, дающий право на налоговую социальную льготу, составляет 4240,00 грн (прожиточный минимум для трудоспособного лица в размере 3028,00 грн × 1,4).

Таким образом, физическое лицо, работающее неполный рабочий день, имеет право на налоговую социальную льготу при условии, что размер его заработной платы не превышает предельного размера для получения налоговой социальной льготы.

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