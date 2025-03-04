Считается ли перемещение в другое структурное подразделение переводом — ответ Гоструда

Стало известно, считается ли перемещение в другое структурное подразделение предприятия для выполнения работы по специальности перевода.

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Государственная служба Украины по вопросам труда разъяснила, считается ли перемещение в другое структурное подразделение предприятия для выполнения работы по специальности переводом.

В частности, не считается переводом на другую работу и не требует согласия работника перемещение его в пределах того же предприятия, учреждения, организации на другое рабочее место, в другое структурное подразделение в той же местности, поручение работы на другом механизме или агрегате в пределах специальности, квалификации или должности, оговоренной трудовым договором.

Однако работодатель или уполномоченный им орган не имеет права перемещать работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья (ст. 32 КЗоТ Украины).

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