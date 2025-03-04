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Чи вважається переміщення в інший структурний підрозділ переведенням — відповідь Держпраці

07:36, 4 березня 2025
Стало відомо, чи вважається переміщення в інший структурний підрозділ підприємства для виконання роботи за спеціальністю переведенням.
Чи вважається переміщення в інший структурний підрозділ переведенням — відповідь Держпраці
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Державна служба України з питань праці роз’яснила, чи вважається переміщення в інший структурний підрозділ підприємства для виконання роботи за спеціальністю переведенням.

Зокрема, не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника переміщення його на тому ж підприємстві, в установі, організації на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором.

Однак власник або уповноважений ним орган не має права переміщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров’я (ст. 32 КЗпП України).

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Держпраці

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