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Етична комісія ЛНУ прийняла рішення про звільнення викладача Йосипа Лося, якого звинуватили у домаганнях

18:05, 3 березня 2025
Студенти ЛНУ вимагають звільнення викладача через сексуальні домагання.
Етична комісія ЛНУ прийняла рішення про звільнення викладача Йосипа Лося, якого звинуватили у домаганнях
Фото: ХаризмаUA
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Етична комісія Львівського національного університету імені Івана Франка прийняла рішення рекомендувати звільнити викладача факультету журналістики Йосипа Лося, якого десятки колишніх студенток звинуватили в сексуальних домаганнях. Це рішення було ухвалене на другому засіданні комісії, про що повідомив Студентський уряд ЛНУ.

Засідання відбулося за участю журналістки Катерини Родак, яка стала першою, хто публічно звернувся з обвинувальними заявами щодо Лося. Вона поділилася з присутніми свідченнями інших колишніх студентів, які звернулися до неї із подібними скаргами на сексуальні домагання та гарасмент.

Студентський уряд університету підтвердив свою незмінну позицію щодо необхідності розірвання трудового договору з Лосем. «Позиція Студентського уряду незмінна: ми прагнемо розірвання трудового договору. Студентське самоврядування засуджує подібні дії викладача та прагне безпечного освітнього середовища», – зазначили представники студентського самоврядування.

Після закритої частини засідання голова Комісії з питань етики та професійної діяльності передав рекомендацію в.о. ректора Володимиру Мельнику звільнити Лося через численні звернення студентів.

Студенти також закликали усіх, хто став свідком випадків гарасменту, сексизму або сексуальних домагань з боку інших викладачів, поділитися цією інформацією з комісією.

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