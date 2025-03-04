У Києві затримали чоловіка, який вчинив стрілянину у центрі міста

Охоронець закладу повідомив про суперечку між чоловіками.

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У Києві затримали чоловіка, який ввечері на вулиці Богдана Хмельницького, у розпалі конфлікту здійснив декілька пострілів з травматичної зброї. Як повідомили у поліції, до низ звернувся охоронець закладу із повідомленням про те, що він чув суперечку між чоловіками, а згодом відбулась стрільба.

За словами начальника Шевченківського управління поліції Ігоря Падюка, раптовий конфлікт відбувся між двома місцевими мешканцями:

«У рамках розпочатого кримінального провадження ми встановили, що зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спровокував конфлікт з перехожим та почав чіпати його за одяг. Під час подальшої штовханини фігурант витягнув травматичний пістолет та здійснив два постріли в гору. 49-річного стрілка поліцейські затримали на місці події та вилучили знаряддя вчинення злочину».

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

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