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В Киеве задержали мужчину, который устроил стрельбу в центре города

07:00, 4 марта 2025
Охранник заведения сообщил о споре между мужчинами.
В Киеве задержали мужчину, который устроил стрельбу в центре города
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В Киеве задержали мужчину, который вечером на улице Богдана Хмельницкого, в разгар конфликта, совершил несколько выстрелов из травматического оружия. Как сообщили в полиции, к ним обратился охранник заведения с сообщением о том, что он слышал спор между мужчинами, а затем произошла стрельба.

По словам начальника Шевченковского управления полиции Игоря Падюка, внезапный конфликт произошел между двумя местными жителями:

«В рамках начатого уголовного производства мы установили, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с прохожим и начал хватать его за одежду. Во время дальнейшей потасовки фигурант достал травматический пистолет и совершил два выстрела в воздух. 49-летнего стрелка полицейские задержали на месте происшествия и изъяли орудие преступления».

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

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полиция Киев задержание

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