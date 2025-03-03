После отмены Хозяйственного кодекса следующим шагом станет полное обновление Гражданского кодекса, – Алексей Мовчан

Заместитель главы комитета Алексей Мовчан, который выступал докладчиком по законопроекту об отмене Хозяйственного кодекса, анонсировал обновление Гражданского кодекса и всех его книг.

Фото: Алексей Мовчан

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Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Алексей Мовчан, который работал над законопроектом №6013 об отмене Хозяйственного кодекса, объявил о планах по обновлению Гражданского кодекса.

«По случаю вступления в силу Закона №6013 провели рабочее заседание. Вместе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, коллегами-депутатами, учеными и экспертами обсудили дальнейшие шаги.

Следующий этап – обновление Гражданского кодекса Украины. Его необходимо сделать современным, понятным и удобным для всех – от бизнеса до каждого гражданина. Главное – в соответствии с европейскими стандартами», – отметил Мовчан.

По его словам, будет проведен пересмотр всех книг Гражданского кодекса, в том числе норм, касающихся договорных отношений, семейного законодательства и других сфер.

Напомним, 27 февраля был опубликован закон об отмене Хозяйственного кодекса. Речь идет о Законе «Об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц» от 9 января 2025 года №4196-IX (законопроект №6013).

Он вступает в силу на следующий день после публикации, а именно 28 февраля 2025 года, и вводится в действие через 6 месяцев после вступления в силу.

Автор: Наталя Мамченко

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