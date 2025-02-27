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Закон об отмене Хозяйственного кодекса опубликован – сравнительная таблица изменений в кодексы

13:37, 27 февраля 2025
Хозяйственный кодекс утратит силу с 28 августа 2025 года, но некоторые нормы закона начнут действовать уже с 28 февраля – Восточный апелляционный хозяйственный суд подготовил сравнительную таблицу изменений
Закон об отмене Хозяйственного кодекса опубликован – сравнительная таблица изменений в кодексы
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В газете «Голос Украины» 27 февраля опубликован закон об отмене Хозяйственного кодекса. Речь идет о Законе «Об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц» от 9 января 2025 года № 4196-IX (законопроект 6013).

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования, то есть с 28 февраля 2025 года, а вводится в действие через 6 месяцев после вступления в силу.

Восточный апелляционный хозяйственный суд подготовил сравнительную таблицу изменений в кодексы.

В суде обратили внимание, что пункт 4 статьи 17 Закона вводится в действие с момента вступления в силу данного Закона, то есть с 28.02.2025, и предусматривает:

«Положение абзаца 3 части 2 статьи 231 Хозяйственного кодекса Украины в части взыскания штрафа в размере 7% стоимости товаров (работ, услуг), по которым допущено просроченное исполнение обязательства, не применяется к исполнителям государственных контрактов (договоров) по оборонным закупкам, которые выполняются в период действия правового режима военного положения в Украине и не завершены на день вступления в силу данного Закона».

Хозяйственный кодекс признан утратившим силу с момента введения в действие данного Закона, то есть с 28 августа 2025 года.

Настоящим Законом внесены изменения в Земельный кодекс, Гражданский кодекс, Хозяйственный процессуальный кодекс, Кодекс по процедурам банкротства, Основы законодательства о здравоохранении и законы:

  • «О музеях и музейном деле»
  • «О трубопроводном транспорте»
  • «О железнодорожном транспорте»
  • «О местном самоуправлении в Украине»
  • «О Национальном банке Украины»
  • «О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины»
  • «О библиотеках и библиотечном деле»
  • «О Вооруженных Силах Украины»
  • «Об органах самоорганизации населения»
  • «О питьевой воде и питьевом водоснабжении»
  • «О Государственной пограничной службе Украины»
  • «Об ипотеке»
  • «О использовании земель обороны»
  • «Об особенностях правового режима деятельности Национальной академии наук Украины, национальных отраслевых академий наук и статусе их имущественного комплекса»
  • «О театрах и театральном деле»
  • «Об управлении объектами государственной собственности»
  • «О морских портах Украины»
  • «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения»
  • «О депозитарной системе Украины»
  • «О Кабинете Министров Украины»
  • «О сотрудничестве территориальных общин»
  • «О высшем образовании»
  • «О лицензировании видов хозяйственной деятельности»
  • «О рынке природного газа»
  • «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений»
  • «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований»
  • «О научной и научно-технической деятельности»
  • «Об исполнительном производстве»
  • «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг»
  • «Об Украинском культурном фонде»
  • «О рынке электрической энергии»
  • «О Фонде энергоэффективности»
  • «Об образовании»
  • «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения»
  • «О приватизации государственного и коммунального имущества»
  • «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»
  • «О обеспечении функционирования украинского языка как государственного»
  • «О профессиональном предвысшем образовании»
  • «Об аренде государственного и коммунального имущества»
  • «Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности»
  • «О защите интересов субъектов подачи отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны»
  • «Об акционерных обществах»

Восточный апелляционный хозяйственный суд предлагает ознакомиться с подробной сравнительной таблицей, в которой приведены положения Хозяйственного процессуального кодекса Украины, Земельного кодекса Украины, Гражданского кодекса Украины, Кодекса Украины по процедурам банкротства в действующей редакции и с учетом изменений.

Автор: Наталя Мамченко

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Закон об отмене Хозяйственного кодекса опубликован – сравнительная таблица изменений в кодексы

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