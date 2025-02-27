Закон об отмене Хозяйственного кодекса опубликован – сравнительная таблица изменений в кодексы

13:37, 27 февраля 2025
Хозяйственный кодекс утратит силу с 28 августа 2025 года, но некоторые нормы закона начнут действовать уже с 28 февраля – Восточный апелляционный хозяйственный суд подготовил сравнительную таблицу изменений
В газете «Голос Украины» 27 февраля опубликован закон об отмене Хозяйственного кодекса. Речь идет о Законе «Об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц» от 9 января 2025 года № 4196-IX (законопроект 6013).
Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования, то есть с 28 февраля 2025 года, а вводится в действие через 6 месяцев после вступления в силу.
Восточный апелляционный хозяйственный суд подготовил сравнительную таблицу изменений в кодексы.
В суде обратили внимание, что пункт 4 статьи 17 Закона вводится в действие с момента вступления в силу данного Закона, то есть с 28.02.2025, и предусматривает:
«Положение абзаца 3 части 2 статьи 231 Хозяйственного кодекса Украины в части взыскания штрафа в размере 7% стоимости товаров (работ, услуг), по которым допущено просроченное исполнение обязательства, не применяется к исполнителям государственных контрактов (договоров) по оборонным закупкам, которые выполняются в период действия правового режима военного положения в Украине и не завершены на день вступления в силу данного Закона».
Хозяйственный кодекс признан утратившим силу с момента введения в действие данного Закона, то есть с 28 августа 2025 года.
Настоящим Законом внесены изменения в Земельный кодекс, Гражданский кодекс, Хозяйственный процессуальный кодекс, Кодекс по процедурам банкротства, Основы законодательства о здравоохранении и законы:
- «О музеях и музейном деле»
- «О трубопроводном транспорте»
- «О железнодорожном транспорте»
- «О местном самоуправлении в Украине»
- «О Национальном банке Украины»
- «О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины»
- «О библиотеках и библиотечном деле»
- «О Вооруженных Силах Украины»
- «Об органах самоорганизации населения»
- «О питьевой воде и питьевом водоснабжении»
- «О Государственной пограничной службе Украины»
- «Об ипотеке»
- «О использовании земель обороны»
- «Об особенностях правового режима деятельности Национальной академии наук Украины, национальных отраслевых академий наук и статусе их имущественного комплекса»
- «О театрах и театральном деле»
- «Об управлении объектами государственной собственности»
- «О морских портах Украины»
- «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения»
- «О депозитарной системе Украины»
- «О Кабинете Министров Украины»
- «О сотрудничестве территориальных общин»
- «О высшем образовании»
- «О лицензировании видов хозяйственной деятельности»
- «О рынке природного газа»
- «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений»
- «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований»
- «О научной и научно-технической деятельности»
- «Об исполнительном производстве»
- «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг»
- «Об Украинском культурном фонде»
- «О рынке электрической энергии»
- «О Фонде энергоэффективности»
- «Об образовании»
- «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения»
- «О приватизации государственного и коммунального имущества»
- «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»
- «О обеспечении функционирования украинского языка как государственного»
- «О профессиональном предвысшем образовании»
- «Об аренде государственного и коммунального имущества»
- «Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности»
- «О защите интересов субъектов подачи отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны»
- «Об акционерных обществах»
Восточный апелляционный хозяйственный суд предлагает ознакомиться с подробной сравнительной таблицей, в которой приведены положения Хозяйственного процессуального кодекса Украины, Земельного кодекса Украины, Гражданского кодекса Украины, Кодекса Украины по процедурам банкротства в действующей редакции и с учетом изменений.
Автор: Наталя Мамченко
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