Закон об отмене Хозяйственного кодекса опубликован – сравнительная таблица изменений в кодексы

Хозяйственный кодекс утратит силу с 28 августа 2025 года, но некоторые нормы закона начнут действовать уже с 28 февраля – Восточный апелляционный хозяйственный суд подготовил сравнительную таблицу изменений

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В газете «Голос Украины» 27 февраля опубликован закон об отмене Хозяйственного кодекса. Речь идет о Законе «Об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц» от 9 января 2025 года № 4196-IX (законопроект 6013).

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования, то есть с 28 февраля 2025 года, а вводится в действие через 6 месяцев после вступления в силу.

Восточный апелляционный хозяйственный суд подготовил сравнительную таблицу изменений в кодексы.

В суде обратили внимание, что пункт 4 статьи 17 Закона вводится в действие с момента вступления в силу данного Закона, то есть с 28.02.2025, и предусматривает:

«Положение абзаца 3 части 2 статьи 231 Хозяйственного кодекса Украины в части взыскания штрафа в размере 7% стоимости товаров (работ, услуг), по которым допущено просроченное исполнение обязательства, не применяется к исполнителям государственных контрактов (договоров) по оборонным закупкам, которые выполняются в период действия правового режима военного положения в Украине и не завершены на день вступления в силу данного Закона».

Хозяйственный кодекс признан утратившим силу с момента введения в действие данного Закона, то есть с 28 августа 2025 года.

Настоящим Законом внесены изменения в Земельный кодекс, Гражданский кодекс, Хозяйственный процессуальный кодекс, Кодекс по процедурам банкротства, Основы законодательства о здравоохранении и законы:

«О музеях и музейном деле»

«О трубопроводном транспорте»

«О железнодорожном транспорте»

«О местном самоуправлении в Украине»

«О Национальном банке Украины»

«О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины»

«О библиотеках и библиотечном деле»

«О Вооруженных Силах Украины»

«Об органах самоорганизации населения»

«О питьевой воде и питьевом водоснабжении»

«О Государственной пограничной службе Украины»

«Об ипотеке»

«О использовании земель обороны»

«Об особенностях правового режима деятельности Национальной академии наук Украины, национальных отраслевых академий наук и статусе их имущественного комплекса»

«О театрах и театральном деле»

«Об управлении объектами государственной собственности»

«О морских портах Украины»

«О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения»

«О депозитарной системе Украины»

«О Кабинете Министров Украины»

«О сотрудничестве территориальных общин»

«О высшем образовании»

«О лицензировании видов хозяйственной деятельности»

«О рынке природного газа»

«О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений»

«О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований»

«О научной и научно-технической деятельности»

«Об исполнительном производстве»

«О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг»

«Об Украинском культурном фонде»

«О рынке электрической энергии»

«О Фонде энергоэффективности»

«Об образовании»

«О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения»

«О приватизации государственного и коммунального имущества»

«Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»

«О обеспечении функционирования украинского языка как государственного»

«О профессиональном предвысшем образовании»

«Об аренде государственного и коммунального имущества»

«Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности»

«О защите интересов субъектов подачи отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны»

«Об акционерных обществах»

Восточный апелляционный хозяйственный суд предлагает ознакомиться с подробной сравнительной таблицей, в которой приведены положения Хозяйственного процессуального кодекса Украины, Земельного кодекса Украины, Гражданского кодекса Украины, Кодекса Украины по процедурам банкротства в действующей редакции и с учетом изменений.

Автор: Наталя Мамченко

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