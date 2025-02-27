Закон про скасування Господарського кодексу опубліковано – порівняльна таблиця змін до кодексів

Господарський кодекс втратить чинність з 28 серпня 2025 року, але деякі норми закону будуть діяти вже з 28 лютого – Східний апеляційний господарський суд підготував порівняльну таблицю змін.

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У газеті «Голос України» 27 лютого опубліковано закон про скасування Господарського кодексу. Йдеться про Закон «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб» від 9 січня 2025 року № 4196-IX (законопроект 6013).

Він набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, а саме з 28 лютого 2025 року, та вводиться в дію через 6 місяців після набрання ним чинності.

Східний апеляційний господарський суд підготував порівняльну таблицю змін до кодексів.

У Східному апеляційному господарському суді звернули увагу, що пункт 4 статті 17 Закону вводиться в дію з дня набрання чинності цим Законом, тобто з 28.02.2025 та передбачає, що:

«Положення абзацу 3 частини 2 статті 231 Господарського кодексу України в частині стягнення штрафу в розмірі 7% вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання зобов’язання, не застосовується до виконавців державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель, які виконуються у період дії правового режиму воєнного стану в Україні, та не завершені на день набрання чинності цим Законом».

Господарський кодекс визнано таким, що втрачає чинність, з дня введення в дію цього Закону. Тобто, з 28 серпня 2025 року.

Вказаним Законом внесено зміни до Земельного кодексу, Цивільного кодексу, Господарського процесуального кодексу, Кодексу з процедур банкрутства, Основ законодавства про охорону здоров’я, а також законів України:

«Про музеї та музейну справу»

«Про трубопровідний транспорт»

«Про залізничний транспорт»

«Про місцеве самоврядування в Україні»

«Про Національний банк України»

«Про правовий режим майна у Збройних Силах України»

«Про бібліотеки і бібліотечну справу»

«Про Збройні Сили України»

«Про органи самоорганізації населення»

«Про питну воду та питне водопостачання»

«Про Державну прикордонну службу України»

«Про іпотеку»

«Про використання земель оборони»

«Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу»

«Про театри і театральну справу»

«Про управління об’єктами державної власності»

«Про морські порти України»

«Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану»

«Про депозитарну систему України»

«Про Кабінет Міністрів України»

«Про співробітництво територіальних громад»

«Про вищу освіту»

«Про ліцензування видів господарської діяльності»

«Про ринок природного газу»

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

«Про наукову і науково-технічну діяльність»

«Про виконавче провадження»

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

«Про Український культурний фонд»

«Про ринок електричної енергії»

«Про Фонд енергоефективності»

«Про освіту»

«Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»

«Про приватизацію державного і комунального майна»

«Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

«Про забезпечення функціонування української мови як державної»

«Про фахову передвищу освіту»

«Про оренду державного та комунального майна»

«Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності»

«Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни»

«Про акціонерні товариства»

Східний апеляційний господарський суд пропонує більш детально ознайомитись з порівняльною таблицею, у якій наведено положення Господарського процесуального кодексу України, Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Кодексу України з процедур банкрутства у чинній редакції та з урахуванням змін.

Автор: Наталя Мамченко

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