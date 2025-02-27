Закон про скасування Господарського кодексу опубліковано – порівняльна таблиця змін до кодексів

13:37, 27 лютого 2025
Господарський кодекс втратить чинність з 28 серпня 2025 року, але деякі норми закону будуть діяти вже з 28 лютого – Східний апеляційний господарський суд підготував порівняльну таблицю змін.
У газеті «Голос України» 27 лютого опубліковано закон про скасування Господарського кодексу. Йдеться про Закон «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб» від 9 січня 2025 року № 4196-IX (законопроект 6013).
Він набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, а саме з 28 лютого 2025 року, та вводиться в дію через 6 місяців після набрання ним чинності.
Східний апеляційний господарський суд підготував порівняльну таблицю змін до кодексів.
У Східному апеляційному господарському суді звернули увагу, що пункт 4 статті 17 Закону вводиться в дію з дня набрання чинності цим Законом, тобто з 28.02.2025 та передбачає, що:
«Положення абзацу 3 частини 2 статті 231 Господарського кодексу України в частині стягнення штрафу в розмірі 7% вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання зобов’язання, не застосовується до виконавців державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель, які виконуються у період дії правового режиму воєнного стану в Україні, та не завершені на день набрання чинності цим Законом».
Господарський кодекс визнано таким, що втрачає чинність, з дня введення в дію цього Закону. Тобто, з 28 серпня 2025 року.
Вказаним Законом внесено зміни до Земельного кодексу, Цивільного кодексу, Господарського процесуального кодексу, Кодексу з процедур банкрутства, Основ законодавства про охорону здоров’я, а також законів України:
- «Про музеї та музейну справу»
- «Про трубопровідний транспорт»
- «Про залізничний транспорт»
- «Про місцеве самоврядування в Україні»
- «Про Національний банк України»
- «Про правовий режим майна у Збройних Силах України»
- «Про бібліотеки і бібліотечну справу»
- «Про Збройні Сили України»
- «Про органи самоорганізації населення»
- «Про питну воду та питне водопостачання»
- «Про Державну прикордонну службу України»
- «Про іпотеку»
- «Про використання земель оборони»
- «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу»
- «Про театри і театральну справу»
- «Про управління об’єктами державної власності»
- «Про морські порти України»
- «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану»
- «Про депозитарну систему України»
- «Про Кабінет Міністрів України»
- «Про співробітництво територіальних громад»
- «Про вищу освіту»
- «Про ліцензування видів господарської діяльності»
- «Про ринок природного газу»
- «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
- «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»
- «Про наукову і науково-технічну діяльність»
- «Про виконавче провадження»
- «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
- «Про Український культурний фонд»
- «Про ринок електричної енергії»
- «Про Фонд енергоефективності»
- «Про освіту»
- «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»
- «Про приватизацію державного і комунального майна»
- «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»
- «Про забезпечення функціонування української мови як державної»
- «Про фахову передвищу освіту»
- «Про оренду державного та комунального майна»
- «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності»
- «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни»
- «Про акціонерні товариства»
Східний апеляційний господарський суд пропонує більш детально ознайомитись з порівняльною таблицею, у якій наведено положення Господарського процесуального кодексу України, Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Кодексу України з процедур банкрутства у чинній редакції та з урахуванням змін.
Автор: Наталя Мамченко
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