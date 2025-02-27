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Затверджено графік співбесід з кандидатами в КСУ за квотою Президента

13:20, 27 лютого 2025
Конкурсна комісія 10 та 11 березня проведе співбесіди з 6 кандидатами на посаду судді Конституційного Суду.
Затверджено графік співбесід з кандидатами в КСУ за квотою Президента
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10 та 11 березня конкурсна комісія для проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді КСУ стосовно осіб, яких призначає Президент України, проведе співбесіди з кандидатами на посади суддів Конституційного Суду України. Про це повідомили на офіційному сайті Глави держави.

Зазначається, що співбесіди проводитимуться відповідно до Порядку проведення співбесіди з кандидатами на посаду судді Конституційного Суду України, затвердженого рішенням конкурсної комісії від 24 лютого.

Співбесіди з кандидатами проходитимуть в усній формі у режимі відеоконференції відповідно до затвердженого графіку:

10 березня

БАРАБАШ Юрій Григорович - з 15.00 до 16.00

ВОДЯННІКОВ Олександр Юрійович - з 16.00 до 17.00

КОНСТАНТИЙ Олександр Володимирович - з 17.00 до 18.00

11 березня

САВЧИН Михайло Васильович - з 15.00 до 16.00

СОЛДАТЕНКО Оксана Володимирівна - з 16.00 до 17.00

ЯРОМЕНОК Роман Олександрович - з 17.00 до 18.00

«Посилання на ідентифікатор відеоконференції та код доступу буде надіслано кожному кандидату на електронну адресу, зазначену в його заяві.

З питань проведення співбесіди просимо звертатися за телефоном +38(044) 255-73-36 або [email protected]», - сказано у повідомленні.

ПОРЯДОК

проведення співбесіди з кандидатами на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України

1. Співбесіда проводиться конкурсною комісією з кандидатами, які включені до списку кандидатів, оцінених Дорадчою групою експертів.

2. Співбесіда проводиться в усній формі в режимі відеоконференції з використанням електронних засобів відеозв'язку.

3. Співбесіда з кожним кандидатом триває до 60 хвилин та проводиться у такому порядку:

1) вступна частина – до 5 хв. (оголошення форми проведення співбесіди, зазначення кількості присутніх членів конкурсної комісії, заявлення відводів/ самовідводів (у разі наявності), представлення кандидата);

2) самопрезентація кандидата – до 10 хв.;

3) запитання до кандидата щодо:

а) мотивації брати участь у конкурсі на посаду судді Конституційного Суду України;

б) розуміння завдань, структури і повноважень Конституційного Суду України як органу конституційної юрисдикції загалом та судді Конституційного Суду України зокрема;

в) законодавства України, пов’язаного з діяльністю Конституційного Суду України;

г) візії діяльності Конституційного Суду України та пропозицій щодо вдосконалення його роботи та розвитку конституційного судочинства;

4) заключна промова кандидата - до 5 хв.

4. При прийнятті рішення щодо кожного кандидата до уваги приймається:

1) мотивація кандидата;

2) професійний досвід кандидата у сфері права;

3) знання законодавства України, пов'язаного з діяльністю Конституційного Суду України;

4) знання та розуміння завдань, структури і повноважень Конституційного Суду України як органу конституційної юрисдикції загалом та судді Конституційного Суду України зокрема.

5. За результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатами, з урахуванням списку оцінених кандидатів, рішень Дорадчої групи експертів щодо оцінки відповідності кожного кандидата та співбесіди з кандидатами конкурсна комісія ухвалює рішення щодо рекомендації про призначення на посаду судді Конституційного Суду України стосовно кожного кандидата.

6. Голова конкурсної комісії не пізніше наступного робочого дня після завершення конкурсного відбору подає Президентові України рішення конкурсної комісії щодо рекомендації про призначення на посаду судді Конституційного Суду України стосовно кожного кандидата разом із довідками про результати спеціальної перевірки, проведеної в порядку, передбаченому Законом України ''Про запобігання корупції'', списком оцінених Дорадчою групою експертів кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України, рішеннями Дорадчої групи експертів щодо оцінки відповідності кожного кандидата, а також документами, поданими кандидатами для участі у конкурсному відборі.

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КСУ

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