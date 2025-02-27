Утвержден график собеседований с кандидатами в КСУ по квоте Президента

Конкурсная комиссия 10 и 11 марта проведет собеседования с 6 кандидатами на должность судьи Конституционного Суда.

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10 и 11 марта конкурсная комиссия для проведения конкурсного отбора кандидатур на должность судьи КСУ в отношении лиц, которых назначает Президент Украины, проведет собеседования с кандидатами на должности судей Конституционного Суда Украины. Об этом сообщили на официальном сайте Главы государства.

Отмечается, что собеседования будут проводиться в соответствии с Порядком проведения собеседования с кандидатами на должность судьи Конституционного Суда Украины, утвержденным решением конкурсной комиссии от 24 февраля.

Собеседования с кандидатами пройдут в устной форме в режиме видеоконференции в соответствии с утвержденным графиком:

10 марта

БАРАБАШ Юрий Григорьевич – с 15:00 до 16:00

ВОДЯННИКОВ Александр Юрьевич – с 16:00 до 17:00

КОНСТАНТИЙ Александр Владимирович – с 17:00 до 18:00

11 марта

САВЧИН Михаил Васильевич – с 15:00 до 16:00

СОЛДАТЕНКО Оксана Владимировна – с 16:00 до 17:00

ЯРОМЕНОК Роман Александрович – с 17:00 до 18:00

«Ссылка на идентификатор видеоконференции и код доступа будет отправлена каждому кандидату на электронный адрес, указанный в его заявлении.

По вопросам проведения собеседования просьба обращаться по телефону +38(044) 255-73-36 или [email protected]», – сказано в сообщении.

ПОРЯДОК

проведення співбесіди з кандидатами на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України

1. Співбесіда проводиться конкурсною комісією з кандидатами, які включені до списку кандидатів, оцінених Дорадчою групою експертів.

2. Співбесіда проводиться в усній формі в режимі відеоконференції з використанням електронних засобів відеозв'язку.

3. Співбесіда з кожним кандидатом триває до 60 хвилин та проводиться у такому порядку:

1) вступна частина – до 5 хв. (оголошення форми проведення співбесіди, зазначення кількості присутніх членів конкурсної комісії, заявлення відводів/ самовідводів (у разі наявності), представлення кандидата);

2) самопрезентація кандидата – до 10 хв.;

3) запитання до кандидата щодо:

а) мотивації брати участь у конкурсі на посаду судді Конституційного Суду України;

б) розуміння завдань, структури і повноважень Конституційного Суду України як органу конституційної юрисдикції загалом та судді Конституційного Суду України зокрема;

в) законодавства України, пов’язаного з діяльністю Конституційного Суду України;

г) візії діяльності Конституційного Суду України та пропозицій щодо вдосконалення його роботи та розвитку конституційного судочинства;

4) заключна промова кандидата - до 5 хв.

4. При прийнятті рішення щодо кожного кандидата до уваги приймається:

1) мотивація кандидата;

2) професійний досвід кандидата у сфері права;

3) знання законодавства України, пов'язаного з діяльністю Конституційного Суду України;

4) знання та розуміння завдань, структури і повноважень Конституційного Суду України як органу конституційної юрисдикції загалом та судді Конституційного Суду України зокрема.

5. За результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатами, з урахуванням списку оцінених кандидатів, рішень Дорадчої групи експертів щодо оцінки відповідності кожного кандидата та співбесіди з кандидатами конкурсна комісія ухвалює рішення щодо рекомендації про призначення на посаду судді Конституційного Суду України стосовно кожного кандидата.

6. Голова конкурсної комісії не пізніше наступного робочого дня після завершення конкурсного відбору подає Президентові України рішення конкурсної комісії щодо рекомендації про призначення на посаду судді Конституційного Суду України стосовно кожного кандидата разом із довідками про результати спеціальної перевірки, проведеної в порядку, передбаченому Законом України ''Про запобігання корупції'', списком оцінених Дорадчою групою експертів кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України, рішеннями Дорадчої групи експертів щодо оцінки відповідності кожного кандидата, а також документами, поданими кандидатами для участі у конкурсному відборі.

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