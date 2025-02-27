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Субсидия на аренду жилья для ВПЛ — какой договор нужно заключить с собственником жилья

20:23, 27 февраля 2025
Если внутренне перемещенное лицо или семья имеет низкий доход и нуждается в помощи от государства, они могут оформить и одновременно получать как жилищную субсидию, так и субсидию на аренду.
Субсидия на аренду жилья для ВПЛ — какой договор нужно заключить с собственником жилья
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Пенсионный фонд в Донецкой области объясняет, какой договор нужно заключить с собственником жилья, чтобы оформить субсидию на аренду жилья для ВПЛ.

Отмечается, что типовой договор найма доступен на портале электронных услуг ПФУ и в отделениях Пенсионного фонда Украины, нужно только заполнить свои данные.

Если семья ВПЛ или отдельный человек имеет низкий доход и нуждается в финансовой поддержке от государства, она может оформить и одновременно получать и жилищную субсидию, и субсидию на аренду.

Как рассчитать размер субсидии на съем жилья для ВПЛ?

Постановлением Кабинета Министров Украины от 25.10.2024 года № 1225 «О реализации экспериментального проекта по предоставлению субсидии на оплату стоимости или части стоимости найма (аренды) жилого помещения и компенсации части налога на доходы физических лиц или единого налога и военного сбора» введен экспериментальный проект по предоставлению субсидии на аренду.

Субсидия на съем жилья назначается ВПЛ, которые не получают пособие на проживание.

Как рассчитывается размер субсидии по найму жилья для внутренне перемещенных лиц - далее в инфографике.

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Пенсионный фонд ВПЛ субсидия аренда

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