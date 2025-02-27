Фальшивые справки за $7 тысяч – в Донецкой области разоблачили схему уклонения от мобилизации

В Донецкой области будут судить дельцов, которые оформляли фальшивые справки о непригодности к службе.

Фото: ГБР

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении двух жителей Донецкой области, которые зарабатывали на незаконном оформлении документов для избежания мобилизации. Обвинительный акт уже направлен в суд. Об этом сообщили в ГБР.

По данным следствия, в 2023-2024 годах мужчина и его сообщница изготавливали поддельные справки о непригодности к военной службе, которые давали право на выезд за границу. Стоимость «услуги» составляла 7 тысяч долларов США. В пакет входили заключение военно-врачебной комиссии и временное удостоверение военнообязанного с отметками об исключении с воинского учета.

По предварительным данным, дельцы уже помогли выехать 15 мужчинам, еще более 20 ждали оформления документов. Средства они брали заранее, а поддельные документы присылали по почте, инструктируя «клиентов» по прохождению пограничного контроля.

Во время обысков правоохранители изъяли более миллиона гривен в разной валюте, мобильные телефоны, автомобиль и справки с реквизитами одного из ТЦК Донецкой области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.