Фальшиві довідки за $7 тисяч – на Донеччині викрили схему ухилення від мобілізації

На Донеччині судитимуть ділків, які оформлювали фальшиві довідки про непридатність до служби.

Фото: ДБР

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Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо двох мешканців Донецької області, які заробляли на незаконному оформленні документів для уникнення мобілізації. Обвинувальний акт вже направлено до суду. Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, у 2023-2024 роках чоловік та його спільниця виготовляли підроблені довідки про непридатність до військової служби, що давали право на виїзд за кордон. Вартість "послуги" становила 7 тисяч доларів США. До пакета входили висновок військово-лікарської комісії та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного із відмітками про виключення з військового обліку.

За попередніми даними, ділки вже допомогли виїхати 15 чоловікам, ще понад 20 чекали на оформлення документів. Кошти вони брали наперед, а підроблені документи надсилали поштою, інструктуючи "клієнтів" щодо проходження прикордонного контролю.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад мільйон гривень у різній валюті, мобільні телефони, автомобіль та довідки з реквізитами одного з ТЦК Донецької області.

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