Субсидія на оренду житла для ВПО — який договір потрібно укласти з власником житла

Якщо внутрішньо переміщена особа або родина має низький дохід і потребує допомоги від держави, вони можуть оформити та одночасно отримувати як житлову субсидію, так і субсидію на оренду.

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Пенсійний фонд у Донецькій області пояснює, який договір треба укласти з власником житла, щоб мати змогу оформити субсидію на оренду житла для ВПО.

Зазначається, що типовий договір найму доступний на порталі електронних послуг ПФУ та у відділеннях Пенсійного фонду України, треба лише заповнити в ньому свої дані.

Якщо родина ВПО або окрема людина має низький дохід і потребує фінансової підтримки від держави, вона може оформити й одночасно отримувати і житлову субсидію, і субсидію на оренду.

Як розрахувати розмір субсидії на найм житла для ВПО?

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2024 року № 1225 «Про реалізацію експериментального проекту щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору» запроваджено експериментальний проєкт щодо надання субсидії на оренду житла для ВПО.

Субсидія на найм житла призначається ВПО, які не отримують допомогу на проживання.

Як розраховується розмір субсидії на найм житла для внутрішньо переміщених осіб - далі в інфографіці.

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