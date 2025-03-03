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Після скасування Господарського кодексу на черзі – повне оновлення Цивільного кодексу, – Олексій Мовчан

17:44, 3 березня 2025
Заступник голови комітету Олексій Мовчан, який виступав доповідачем з законопроекту про скасування Господарського кодексу, анонсував оновлення Цивільного кодексу та всіх його книг.
Після скасування Господарського кодексу на черзі – повне оновлення Цивільного кодексу, – Олексій Мовчан
Фото: Олексій Мовчан
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Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Олексій Мовчан, який працював із законопроектом 6013 про скасування Господарського кодексу, анонсував оновлення Цивільного кодексу.

«З нагоди набуття чинності Закону №6013 провели робоче засідання. Разом з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, колегами-народними депутатами, науковцями та експертами обговорили подальші кроки.

На черзі – оновлення Цивільного кодексу України. Його потрібно зробити сучасним, зрозумілим і зручним для всіх – від бізнесу до кожного громадянина. Головне – відповідно до європейських стандартів» – зазначив Мовчан.

За його словами, відбудеться перегляд усіх книг Цивільного кодексу: договірних відносин, сімейного законодавства тощо.

Нагадаємо, 27 лютого було опубліковано закон про скасування Господарського кодексу. Йдеться про Закон «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб» від 9 січня 2025 року № 4196-IX (законопроект 6013).

Він набув чинності з дня, наступного за днем його опублікування, а саме з 28 лютого 2025 року, та вводиться в дію через 6 місяців після набрання ним чинності.

Автор: Наталя Мамченко

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