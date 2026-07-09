На Вінниччині чоловіка засудили за ухилення від мобілізації, попри відстрочку та хронічні хвороби

Чоловік відмовився отримувати повістку і в зазначену дату та час не прийшов до ТЦК.

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Бершадський районний суд Вінницької області визнав винним жителя регіону в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловіку призначили чотири роки позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на два роки.

Обставини справи

Як зазначається у матеріалах справи № 126/708/25, 9 липня 2024 року військово-лікарська комісія визнала військовозобов'язаного придатним до проходження служби в тилових підрозділах, ТЦК та СП, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення та охорони.

16 січня 2025 року чоловіку намагалися вручити повістку, відповідно до якої він мав прибути 18 січня о 09:00 до призовного пункту. Втім, він відмовився отримувати документ і у визначений день до територіального центру комплектування не з'явився.

Під час судового розгляду обвинувачений провину не визнав. Він пояснив, що має низку хронічних захворювань, зокрема гепатит В, постійно приймає ліки та раз на пів року проходить обстеження у Вінниці.

Також він зазначив, що його дружина має третю групу інвалідності, а сам він доглядає за матір'ю з другою групою інвалідності. Саме через догляд за матір'ю в лютому 2025 року чоловік отримав відстрочку.

Висновки суду

Під час ухвалення вироку суд врахував, що обвинувачений раніше не був судимий, утримує неповнолітню дитину та дружину з інвалідністю, доглядає матір і потребує періодичного лікування.

У результаті суд призначив йому чотири роки позбавлення волі, але замінив реальне покарання двома роками іспитового строку.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Дніпропетровський окружний адміністративний суд ухвалив рішення у справі щодо порядку внесення відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Суд визнав протиправними дії територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо внесення до Реєстру інформації про порушення військовозобов'язаним правил військового обліку та зобов'язав виключити ці дані.