  1. Судебная практика

В Винницкой области мужчину осудили за уклонение от мобилизации, несмотря на отсрочку и хронические болезни

20:16, 9 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мужчина отказался получать повестку и в указанную дату и время не пришел в ТЦК.
В Винницкой области мужчину осудили за уклонение от мобилизации, несмотря на отсрочку и хронические болезни
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бершадский районный суд Винницкой области признал виновным жителя региона в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Мужчине назначили четыре года лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на два года.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела

Как отмечается в материалах дела № 126/708/25, 9 июля 2024 года военно-врачебная комиссия признала военнообязанного пригодным к прохождению службы в тыловых подразделениях, ТЦК и СП, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения и охраны.

16 января 2025 года мужчине пытались вручить повестку, согласно которой он должен был прибыть 18 января в 09:00 в призывной пункт. Однако он отказался получать документ и в назначенный день в территориальный центр комплектования не явился.

Во время судебного рассмотрения обвиняемый свою вину не признал. Он пояснил, что имеет ряд хронических заболеваний, в частности гепатит B, постоянно принимает лекарства и раз в полгода проходит обследование в Виннице.

Также мужчина отметил, что его жена имеет третью группу инвалидности, а сам он ухаживает за матерью со второй группой инвалидности. Именно из-за ухода за матерью в феврале 2025 года он получил отсрочку от мобилизации.

Выводы суда

При вынесении приговора суд учел, что обвиняемый ранее не был судим, содержит несовершеннолетнего ребенка и жену с инвалидностью, ухаживает за матерью и нуждается в периодическом лечении.

В результате суд назначил ему четыре года лишения свободы, однако заменил реальное наказание двумя годами испытательного срока.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Днепропетровский окружной административный суд принял решение по делу о порядке внесения сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Суд признал противоправными действия территориального центра комплектования и социальной поддержки по внесению в Реестр информации о нарушении военнообязанным правил воинского учета и обязал удалить эти данные.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд война судебная практика военное положение ТЦК мобилизация военнообязанный воинский учет

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Можно ли взыскать убытки с Uber и других сервисов такси: к кому предъявлять претензии и с кого требовать деньги за ДТП

Можно ли взыскать убытки со службы такси после ДТП: почему суды возлагают ответственность на водителей и владельцев транспортных средств.

Кабмин определил, как будет работать новый Госфонд соцзащиты лиц с инвалидностью: когда деньги обяжут вернуть

Кабмин запускает дотации для бизнеса, оплату обучения по кибербезопасности и закупку услуг персональных ассистентов, однако за нецелевое использование средств придется отвечать в суде.

Большая Палата ВС объяснила, почему работодатель не может тайно мониторить корпоративный телефон работника

ВП ВС подчеркнула, что суды должны оценивать пропорциональность вмешательства работодателя в частную жизнь работника, даже если полученная информация формально не признается персональными данными.

Конец автоматическим штрафам ТЦК: в Парламенте хотят запретить считать повестку врученной без подписи

Повестка не будет считаться врученной только из-за отметки почты: в Раде зарегистрировали новую законодательную инициативу.

Кризис в АРМА: кто будет управлять миллиардными пулами активов после добровольного сокращения штата

Несмотря на снижение эффективности продажи арестованных активов и дефицит управляющих, АРМА может добровольно сократить собственный кадровый ресурс.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]