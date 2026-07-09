В Винницкой области мужчину осудили за уклонение от мобилизации, несмотря на отсрочку и хронические болезни

Мужчина отказался получать повестку и в указанную дату и время не пришел в ТЦК.

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Бершадский районный суд Винницкой области признал виновным жителя региона в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Мужчине назначили четыре года лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на два года.

Обстоятельства дела

Как отмечается в материалах дела № 126/708/25, 9 июля 2024 года военно-врачебная комиссия признала военнообязанного пригодным к прохождению службы в тыловых подразделениях, ТЦК и СП, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения и охраны.

16 января 2025 года мужчине пытались вручить повестку, согласно которой он должен был прибыть 18 января в 09:00 в призывной пункт. Однако он отказался получать документ и в назначенный день в территориальный центр комплектования не явился.

Во время судебного рассмотрения обвиняемый свою вину не признал. Он пояснил, что имеет ряд хронических заболеваний, в частности гепатит B, постоянно принимает лекарства и раз в полгода проходит обследование в Виннице.

Также мужчина отметил, что его жена имеет третью группу инвалидности, а сам он ухаживает за матерью со второй группой инвалидности. Именно из-за ухода за матерью в феврале 2025 года он получил отсрочку от мобилизации.

Выводы суда

При вынесении приговора суд учел, что обвиняемый ранее не был судим, содержит несовершеннолетнего ребенка и жену с инвалидностью, ухаживает за матерью и нуждается в периодическом лечении.

В результате суд назначил ему четыре года лишения свободы, однако заменил реальное наказание двумя годами испытательного срока.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Днепропетровский окружной административный суд принял решение по делу о порядке внесения сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Суд признал противоправными действия территориального центра комплектования и социальной поддержки по внесению в Реестр информации о нарушении военнообязанным правил воинского учета и обязал удалить эти данные.