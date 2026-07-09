ВАКС оголосив вирок екссудді Київського апеляційного адмінсуду Ігорю Петрику, якого викрили на хабарі у $5 тисяч

Колишнього суддю визнали винним в одержанні неправомірної вигоди та призначили 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому судді Київського апеляційного адміністративного суду Ігорю Петрику.

Його викрили на одержанні 5 тисяч доларів неправомірної вигоди за винесення судового рішення апеляційної інстанції у справі за позовом та в інтересах субʼєкта підприємницької діяльності.

Кошти були вилучені в ході особистого обшуку судді, а також під час обшуку службового кабінету у приміщенні Київського апеляційного адміністративного суду.

Вироком суду обвинуваченого визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Колишньому судді призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

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