  1. В Україні

ВАКС оголосив вирок екссудді Київського апеляційного адмінсуду Ігорю Петрику, якого викрили на хабарі у $5 тисяч

21:00, 9 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Колишнього суддю визнали винним в одержанні неправомірної вигоди та призначили 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
ВАКС оголосив вирок екссудді Київського апеляційного адмінсуду Ігорю Петрику, якого викрили на хабарі у $5 тисяч
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому судді Київського апеляційного адміністративного суду Ігорю Петрику.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Його викрили на одержанні 5 тисяч доларів неправомірної вигоди за винесення судового рішення апеляційної інстанції у справі за позовом та в інтересах субʼєкта підприємницької діяльності.

Кошти були вилучені в ході особистого обшуку судді, а також під час обшуку службового кабінету у приміщенні Київського апеляційного адміністративного суду.

Вироком суду обвинуваченого визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Колишньому судді призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВАКС вирок антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Чи можна стягнути збитки з Uber та інших сервісів таксі: до кого висувати претензії та з кого вимагати гроші за ДТП

Чи можна стягнути збитки зі служби таксі після ДТП: чому суди покладають відповідальність на водіїв та власників транспортних засобів.

Кабмін визначив, як працюватиме новий Держфонд соцзахисту осіб з інвалідністю: коли гроші зобовʼяжуть повернути

Кабмін запускає дотації для бізнесу, оплату навчання з кібербезпеки та закупівлю послуг персональних асистентів, проте за нецільове використання грошей доведеться відповісти в суді.

Велика Палата ВС пояснила, чому роботодавець не може таємно моніторити корпоративний телефон працівника

ВП ВС наголосила, що суди повинні оцінювати пропорційність втручання роботодавця у приватне життя працівника, навіть якщо отримана інформація формально не визнається персональними даними.

Кінець автоматичним штрафам ТЦК: у Парламенті хочуть заборонити вважати повістку врученою без підпису

Повістка не вважатиметься врученою лише через відмітку пошти: у Раді зареєстрували нову законодавчу ініціативу.

Криза в АРМА: хто керуватиме мільярдними пулами активів після добровільного скорочення штату

Попри зниження ефективності продажу арештованих активів і дефіцит управителів, АРМА може добровільно скоротити власний кадровий ресурс.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]