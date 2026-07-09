ВАКС огласил приговор экс-судье Киевского апелляционного админсуда Игорю Петрику, которого разоблачили на взятке в $5 тысяч

Бывшего судью признали виновным в получении неправомерной выгоды и приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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Высший антикоррупционный суд огласил приговор бывшему судье Киевского апелляционного административного суда Игорю Петрику.

Его разоблачили при получении 5 тысяч долларов неправомерной выгоды за вынесение судебного решения апелляционной инстанции по делу по иску и в интересах субъекта предпринимательской деятельности.

Денежные средства были изъяты в ходе личного обыска судьи, а также во время обыска служебного кабинета в помещении Киевского апелляционного административного суда.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Бывшему судье назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на три года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

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