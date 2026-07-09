Проезд по 30 гривен в метро и наземном транспорте Киева: ждать ли подорожания уже с 15 июля

Киев готовится к новым тарифам: станет ли проезд в метро и наземном транспорте по 30 гривен уже с 15 июля.

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Несмотря на информацию о возможном повышении стоимости проезда в коммунальном транспорте Киева до 30 гривен, окончательное решение городские власти пока не приняли. Документ о новых тарифах все еще проходит процедуру согласования, а после его подписания решение будет официально обнародовано, и жителей столицы дополнительно проинформируют об этом.

Новые тарифы на проезд в Киеве еще не утвердили

В Киеве продолжается процесс согласования новых тарифов на проезд в коммунальном транспорте, которые могут вырасти до 30 гривен за одну поездку.

Изначально проект распоряжения предусматривал введение новой стоимости проезда с 15 июля. Вместе с тем в настоящее время конкретную дату вступления в силу новых тарифов в Киевской городской государственной администрации не называют.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА объяснили, что установление тарифов является многоэтапной процедурой, которая требует согласования различными структурными подразделениями городской власти и не зависит исключительно от одного департамента.

Почему предлагают установить тариф в 30 гривен

Как сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры, Департамент экономики и инвестиций КГГА уже определил экономически обоснованный тариф на уровне 30 гривен за поездку.

По данным ведомства, этот показатель рассчитали на основании фактических расходов коммунальных транспортных предприятий за 2025 год с учетом прогнозных индексов цен, актуализированных расходов на оплату труда, энергоносители, горюче-смазочные материалы и других составляющих себестоимости перевозок.

Вместе с тем в КГГА отметили, что экономически обоснованный тариф, представленный самими коммунальными предприятиями, является еще более высоким. В частности, экономически обоснованная стоимость проезда в 2026 году, согласно расчетам, составляет 64,60 гривны в метрополитене и 44,14 гривны в наземном коммунальном транспорте.

Когда могут ввести новую стоимость проезда

Проект распоряжения об установлении новых тарифов в настоящее время находится на стадии доработки, согласования и подписания.

После завершения всех процедур документ будет обнародован в установленном порядке. «Судебно-юридическая газета» следит за ситуацией и сообщит, когда КГГА окончательно примет решение относительно новых тарифов на проезд в общественном транспорте Киева.

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