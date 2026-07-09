Проїзд по 30 гривень у метро та наземному транспорті Києва: чи чекати подорожчання вже з 15 липня

Київ готується до нових тарифів: чи стане проїзд у метро та наземному транспорті по 30 гривень уже з 15 липня.

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Попри інформацію про можливе підвищення вартості проїзду у комунальному транспорті Києва до 30 гривень, остаточного рішення міська влада поки не ухвалила. Документ щодо нових тарифів усе ще проходить процедуру погодження, а після його підписання рішення офіційно оприлюднять та додатково повідомлять про це жителів столиці.

Нові тарифи на проїзд у Києві ще не затвердили

У Києві триває процес погодження нових тарифів на проїзд у комунальному транспорті, які можуть зрости до 30 гривень за одну поїздку.

Спочатку проєкт розпорядження передбачав запровадження нової вартості проїзду з 15 липня. Водночас наразі конкретної дати набрання чинності новими тарифами у Київській міській державній адміністрації не називають.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА пояснили, що встановлення тарифів є багатоступеневою процедурою, яка потребує погодження різними структурними підрозділами міської влади та не залежить виключно від одного департаменту.

Чому пропонують встановити тариф у 30 гривень

Як повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури, Департамент економіки та інвестицій КМДА вже визначив економічно обґрунтований тариф на рівні 30 гривень за поїздку.

За даними відомства, цей показник розрахували на підставі фактичних витрат комунальних транспортних підприємств за 2025 рік із урахуванням прогнозних індексів цін, оновлених витрат на оплату праці, енергоносії, паливно-мастильні матеріали та інших складових собівартості перевезень.

Водночас у КМДА зазначили, що економічно обґрунтований тариф, який подали самі комунальні підприємства, є ще вищим. Зокрема, економічно обґрунтована вартість проїзду у 2026 році, за розрахунками, становить 64,60 гривні у метрополітені та 44,14 гривні у наземному комунальному транспорті.

Коли можуть запровадити нову вартість проїзду

Проєкт розпорядження про встановлення нових тарифів наразі перебуває на стадії опрацювання, погодження та підписання.

Після завершення всіх процедур документ оприлюднять в установленому порядку. «Судово-юридична газета» стежить за ситуацією та повідомить, коли КМДА остаточно ухвалить рішення щодо нових тарифів на проїзд у громадському транспорті Києва.

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