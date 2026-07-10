Знищені розписки на $180 000 та майно поважної матері: досьє кандидата до ВРП Миколи Кучерявенко

Засідання Етичної ради: хто претендує на посаду на посаду члена ВРП від з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Фото: Микола Кучерявенко

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Етична рада розпочала оцінювання кандидатів до Вищої ради правосуддя на відповідність критеріям професійної етики та доброчесності. 6 липня 2026 року серед інших 4 кандидатів до ВРП від з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ співбесіду проходив Микола Кучерявенко.

Микола Петрович Кучерявенко є кандидатом на посаду члена Вищої ради правосуддя. Його професійний шлях включає багаторічну наукову та адміністративну роботу в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, де він обіймав посади завідувача кафедри та першого проректора. Також він працював першим заступником міністра юстиції України та очолював конкурсну комісію з обрання директора НАБУ. З листопада 2025 року кандидат перебуває на службі в Національній гвардії України.

Співбесіда в Етичній раді, що відбулася 6 липня 2026 року, була присвячена перевірці кандидата на відповідність критеріям доброчесності. У центрі уваги членів Ради опинилися питання щодо фінансових операцій кандидата, походження коштів на придбання нерухомості та інформація від правоохоронних органів щодо його діяльності на посаді голови комісії з обрання директора НАБУ.

Одним із перших питань, розглянутих Етичною радою, стала інформація, що надійшла від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури напередодні співбесіди. За інформацією, озвученою під час засідання Етичної ради та викладеною у довідці САП, до Ради надійшли відомості про можливі обставини, які підлягають перевірці. Зокрема, йшлося про те, що під час роботи головою комісії з обрання директора НАБУ у 2023 році Микола Кучерявенко нібито міг отримувати від представників уряду, зокрема віцепрем'єр-міністерки Ольги Стефанішиної, рекомендації чи вказівки щодо пріоритетності окремих кандидатів.

Микола Кучерявенко категорично заперечив ці твердження. Він підтвердив знайомство з Ольгою Стефанішиною, однак пояснив, що їхнє спілкування стосувалося виключно його переходу на роботу до Міністерства юстиції. Кандидат також заявив, що вперше почув про таку інформацію під час співбесіди, ніколи не отримував жодних вказівок щодо роботи конкурсної комісії та не допитувався у відповідних кримінальних провадженнях.

Окремий блок запитань Етичної ради стосувався позики, яку Микола Кучерявенко отримав у 2017 році для придбання квартири в Харкові. Йдеться про 4 604 400 грн (еквівалент близько 180 тис. доларів США), які надав давній знайомий кандидата.

Під час співбесіди члени Етичної ради з'ясовували не законність самого договору позики, а обставини її надання, джерела походження коштів та їх значення для оцінки кандидата на відповідність критеріям професійної етики і доброчесності.

Кандидат пояснив, що кошти передавалися готівкою протягом восьми місяців окремими траншами, кожен із яких не перевищував 80 тис. грн. Члени Ради поцікавилися, чи не був такий спосіб передачі коштів пов'язаний із порогом декларування суттєвих змін у майновому стані, що діяв на той час. За словами кандидата, розмір окремих платежів був обумовлений виключно фінансовими можливостями позикодавця, який поступово отримував виручку від ресторанного бізнесу.

За словами Миколи Кучерявенка, домовленість про позику була усною, однак отримання кожного траншу підтверджувалося окремою розпискою. Після повного повернення позики у 2020–2022 роках позикодавець повертав йому ці розписки, після чого кандидат їх утилізував.

Таким чином, під час співбесіди Етична рада перевіряла походження коштів, обставини укладення правочину та пояснення кандидата в межах процедури оцінювання доброчесності. Під час засідання не йшлося про встановлення незаконності договору позики чи походження відповідних коштів.

Окрему увагу під час співбесіди було приділено майновому стану кандидата та членів його родини. За даними, озвученими під час засідання, кандидат задекларував п'ять квартир, серед яких одна використовується для проживання, а ще чотири є інвестиційними об'єктами на стадії будівництва. Крім того, у його власності перебувають два паркомісця.

Предметом детального обговорення стали також активи 77-річної матері кандидата та джерела їх походження. Зокрема, члени Ради звернули увагу, що у 2008 році вона набула у власність нежитлові приміщення площею 104 та 166 квадратних метрів на підставі судового рішення. Сам кандидат пояснив, що йшлося не про нове набуття майна, а про юридичне оформлення реконструкції квартир у нежитлові приміщення.

Також під час співбесіди обговорювалося придбання матір'ю у 2014 році автомобіля Audi Q5 вартістю близько 61 тисячі євро.

Пояснюючи походження сімейних статків, кандидат зазначив, що його батьки протягом тривалого часу працювали за кордоном, накопичили значні заощадження, а також отримували доходи від продажу предметів антикваріату та творів мистецтва. За його словами, серед реалізованих робіт були полотна відомих українських художників, зокрема Миколи Глущенка та Івана Шишка, кожне з яких могло коштувати орієнтовно 15–20 тисяч доларів США.

Документального підтвердження вартості картин під час співбесіди не було надано, що стало предметом додаткових запитань членів Етичної ради. Кандидат пояснив це значним проміжком часу, що минув після укладення відповідних угод.

Під час співбесіди члени Етичної ради також поставили кандидату низку запитань щодо професійної етики, академічної доброчесності та окремих обставин його особистого життя.

Зокрема, обговорювалася участь кандидата у підготовці дисертаційної роботи свого пасинка. Микола Кучерявенко підтвердив, що надавав консультації з питань методології, структури та наукового оформлення дослідження. За його словами, така допомога не виходила за межі звичайної наукової практики, а сам він порівняв цю ситуацію з власним досвідом, коли свого часу аналогічну підтримку йому надавав батько-науковець.

Окрему увагу під час співбесіди Етична рада приділила адміністративній справі щодо залишення кандидатом місця дорожньо-транспортної пригоди. Кандидат пояснив, що не помітив моменту зіткнення та не мав наміру залишати місце події. Водночас він зазначив, що вважає судове рішення сумнівним, однак не став його оскаржувати, оскільки накладений штраф був незначним.

Також члени Етичної ради цікавилися походженням коштів сина кандидата на придбання квартири та автомобіля Tesla. Відповідаючи на запитання, Микола Кучерявенко повідомив, що протягом тривалого часу не підтримував спілкування із сином, тому не володіє інформацією про джерела його доходів і не може надати детальних пояснень щодо фінансування цих покупок.

Практика формування стандартів доброчесності

Практика останніх років свідчить, що Етична рада поступово формує новий стандарт доброчесності для кандидатів до Вищої ради правосуддя. Його сутність полягає не лише у відсутності встановлених законом порушень, а й у здатності кандидата забезпечити максимальну прозорість походження своїх активів, майнових операцій, фінансових зобов'язань та потенційних конфліктів інтересів. Водночас такий стандарт має застосовуватися із суворим дотриманням конституційних гарантій, принципу правової визначеності та презумпції невинуватості, щоб процедура оцінювання не перетворювалася на ухвалення рішень на підставі припущень або неперевіреної інформації.

Показовим прикладом такого підходу стала історія з позикою у розмірі 180 тисяч доларів США, яка обговорювалася під час співбесіди Миколи Кучерявенка. Сам по собі договір позики є звичайним цивільно-правовим правочином і не свідчить про будь-яке порушення закону. Однак у межах оцінювання доброчесності Етична рада перевіряла вже інший аспект — можливість кандидата підтвердити походження коштів, реальність їх передачі, виконання зобов'язань та прозорість відповідної фінансової операції.

Рішення щодо відповідності Миколи Кучерявенка критеріям професійної етики та доброчесності буде прийнято Етичною радою на окремому засіданні за результатами аналізу отриманих пояснень та документів. Наразі процедура оцінювання триває для формування остаточного списку кандидатів, рекомендованих з’їзду науковців.

Аналіз співбесіди кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя від з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ Івана Назарова буде представлений у наступному матеріалі.

Автор: Володимир Право

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