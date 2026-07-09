Кабмін визначив, як працюватиме новий Держфонд соцзахисту осіб з інвалідністю: коли гроші зобовʼяжуть повернути

Кабмін запускає дотації для бізнесу, оплату навчання з кібербезпеки та закупівлю послуг персональних асистентів, проте за нецільове використання грошей доведеться відповісти в суді.

фото: Кабмін

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Кабінет Міністрів України постановою від 1 липня 2026 року № 867 затвердив порядок використання коштів Державного фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Документ визначає механізм роботи фонду, джерела його наповнення, отримувачів фінансування, напрями використання коштів та порядок їх розподілу.

Державний фонд є складовою спеціального фонду державного бюджету та створений у межах реформи підтримки працевлаштування осіб з інвалідністю. Водночас постанова не запроваджує нових соціальних виплат, а встановлює правила використання коштів фонду та державного контролю за ними.

Фонд наповнюватиметься за рахунок внесків роботодавців на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю, адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць, штрафів і пені за порушення порядку їх сплати, а також благодійних та інших не заборонених законодавством надходжень. Використовуватимуться ці кошти лише в межах фактичних надходжень і за цільовим призначенням.

На що підуть кошти фонду

Також уряд визначив механізм використання коштів державного фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Документ встановлює, що кошти спеціального фонду державного бюджету спрямовуватимуться на реалізацію програм соціального захисту, підтримку зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю.

Головним розпорядником бюджетних коштів визначено Міністерство соціальної політики, а розпорядниками нижчого рівня — Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю та його територіальні відділення. Саме Фонд є відповідальним виконавцем відповідної бюджетної програми.

Отримувати фінансування з державного фонду можуть роботодавці, зокрема підприємства трудової інтеграції осіб з інвалідністю та підприємства захищеного працевлаштування, заклади освіти, суб'єкти, які здійснюють діяльність у сфері неформальної освіти, а також надавачі соціальних послуг.

Порядок визначає, що кошти можуть використовуватися за кількома напрямами. Зокрема, вони спрямовуються на організаційно-технічне забезпечення діяльності Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та його територіальних відділень для контролю за надходженням адміністративно-господарських санкцій і пені та покриття судових витрат.

Фінансування передбачене для реалізації заходів сприяння зайнятості осіб з інвалідністю, визначених Законом України «Про зайнятість населення», а також для оплати навчання та перекваліфікації осіб з інвалідністю у закладах освіти.

Крім того, кошти державного фонду можуть використовуватися на фінансування програм і заходів соціального захисту та працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема:

надання роботодавцям поворотної та безповоротної фінансової допомоги, позик і дотацій;

компенсацію витрат роботодавців на заходи розумного пристосування та/або дотації на їх реалізацію;

виплати роботодавцю у разі працевлаштування особи з інвалідністю, яка не перебуває на обліку в центрі зайнятості як безробітна;

закупівлю соціальних послуг персонального асистента, супроводу під час працевлаштування та роботи, а також послуг соціально-трудової адаптації;

оплату професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб з інвалідністю, які не зареєстровані як безробітні;

оплату навчання осіб з інвалідністю І та ІІ груп з кібербезпеки в межах експериментального проєкту, затвердженого окремою постановою Кабінету Міністрів.

Водночас Порядок встановлює, що такі заходи фінансуватимуться лише за умови, якщо вони не покриваються за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Для цього передбачено електронну інформаційну взаємодію між Єдиною інформаційною системою соціальної сфери та інформаційно-аналітичними системами Державної служби зайнятості, переважно через систему «Трембіта». Якщо технічна взаємодія неможлива, інформацію отримуватимуть іншими захищеними каналами або шляхом офіційних запитів.

Розподіл коштів між розпорядниками нижчого рівня здійснюватиме Мінсоцполітики за пропозицією Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю з урахуванням фактичних надходжень до державного фонду. Після цього кошти перераховуватимуться отримувачам на рахунки, відкриті в органах Казначейства або банках.

Документ також визначає загальні правила використання бюджетних коштів. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюватиметься відповідно до вимог законодавства про публічні закупівлі, бухгалтерський облік і казначейське обслуговування — у встановленому порядку, а контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, а також подання фінансової й бюджетної звітності здійснюватимуться відповідно до вимог бюджетного законодавства.

Посилять контроль за використанням коштів

Постанова також запроваджує контроль за використанням бюджетних коштів.

Отримувачі фінансування повинні регулярно звітувати про використання коштів, а Національна соціальна сервісна служба здійснюватиме перевірки їх цільового використання. Крім того, Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю проводитиме моніторинг використання коштів надавачами соціальних послуг та щокварталу звітуватиме Міністерству соціальної політики.

Отже, постанова визначає, на які цілі можуть використовуватися кошти Державного фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, а також встановлює порядок контролю за їх цільовим використанням. Фінансування спрямовуватиметься на програми соціального захисту, зайнятості, професійного навчання та працевлаштування осіб з інвалідністю, а також на підтримку роботодавців і соціальних послуг.

Як повертатимуть кошти, використані не за призначенням

Окремим додатком до постанови Кабінет Міністрів затвердив Порядок повернення коштів Державного фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, використаних не за цільовим призначенням. Документ визначає механізм повернення коштів у разі їх використання з порушенням встановлених правил.

Порядок поширюється на всіх отримувачів коштів державного фонду, зокрема роботодавців, підприємства та підприємців трудової інтеграції осіб з інвалідністю, підприємства захищеного працевлаштування, заклади освіти, суб'єктів неформальної освіти та надавачів соціальних послуг.

Поверненню підлягають кошти, використані на цілі, не передбачені договором чи іншим документом про їх надання, а також у разі встановлення факту нецільового використання за результатами перевірки Національної соціальної сервісної служби або її територіальних органів.

Також визначено випадки, коли кошти має повернути Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю або його територіальні відділення, якщо вони були використані не за призначенням.

У разі виявлення ознак порушення Фонд або його територіальне відділення протягом п'яти робочих днів повідомляють про це Нацсоцслужбу, яка не пізніше ніж за 15 робочих днів проводить перевірку. Якщо факт нецільового використання підтверджується, протягом трьох робочих днів після підписання акта отримувачу надсилається вимога про повернення коштів. Отримувач зобов'язаний повернути кошти протягом 10 робочих днів із дня отримання вимоги.

У разі невиконання цієї вимоги Нацсоцслужба або її територіальний орган звертаються до суду для примусового стягнення коштів, які після цього зараховуються на рахунок Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю або його територіального відділення.

Крім того, Нацсоцслужба порушуватиме питання про притягнення винних посадових осіб до відповідальності. Водночас роботодавець має право оскаржити вимогу про повернення коштів в адміністративному або судовому порядку, а також оскаржити акт перевірки відповідно до законодавства. Для контролю за виконанням вимог Нацсоцслужба вестиме їх облік у Єдиній інформаційній системі соціальної сфери, а за відсутності технічної можливості — у паперовій або іншій електронній формі.

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