Володимир Зеленський підтвердив, що у Вишневому вибухнув склад боєприпасів Укроборонпрому

Відповідальних притягнуть до кримінальної відповідальності, а на підприємстві проведуть кадрові зміни.

Фото: Микола Калашник / Київська ОВА

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після вибухів у Вишневому Київської області будуть звільнення в «Укроборонпромі», оскільки пошкоджений склад належав одному з підприємств концерну.

За словами глави держави, він уже отримав інформацію про надзвичайну подію від Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та Офісу Генерального прокурора.

«Є кримінальна справа, люди винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. І, безумовно, будуть звільнені в «Укроборонпромі», тому що склад був одного з підприємств «Укроборонпрому», — заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що триває розслідування обставин події.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня Росія здійснила масовану атаку на Київ та Київську область. У столиці рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи в Подільському та Дарницькому районах. Під час цієї атаки українська протиповітряна оборона вперше не змогла перехопити жодної балістичної ракети типів «Іскандер» і «Циркон».

Одним із найтяжчих наслідків удару стала атака на Вишневе Київської області. За останніми даними, загинули щонайменше семеро людей, майже три сотні будинків були зруйнована або пошкоджена.

Попереднє обстеження засвідчило, що пошкоджень зазнали 253 приватні та 27 багатоквартирних будинків. У багатоповерхівках вибито 1692 вікна, також зафіксовано 65 звернень від представників бізнесу, майно яких постраждало внаслідок російської атаки.

Після удару Президент України доручив Службі безпеки України та розвідці з'ясувати всі обставини вибухів у Вишневому.

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