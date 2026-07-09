Владимир Зеленский подтвердил, что в Вишневом взорвался склад боеприпасов Укроборонпрома

Ответственные будут привлечены к уголовной ответственности, а на предприятии проведут кадровые изменения.

Фото: Николай Калашник / Киевская ОВА

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после взрывов в Вишневом Киевской области будут увольнения в «Укроборонпроме», поскольку поврежденный склад принадлежал одному из предприятий концерна.

По словам главы государства, он уже получил информацию о чрезвычайном происшествии от Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Офиса Генерального прокурора.

«Есть уголовное дело, виновные люди будут привлечены к уголовной ответственности. И, безусловно, будут увольнения в "Укроборонпроме", потому что склад был одного из предприятий "Укроборонпрома"», — заявил Зеленский.

Президент также отметил, что расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Напомним, в ночь на 6 июля Россия осуществила массированную атаку на Киев и Киевскую область. В столице спасатели завершили поисково-спасательные работы в Подольском и Дарницком районах. Во время этой атаки украинская противовоздушная оборона впервые не смогла перехватить ни одной баллистической ракеты типов «Искандер» и «Циркон».

Одним из самых тяжелых последствий удара стала атака на Вишневое Киевской области. По последним данным, погибли по меньшей мере семь человек, почти три сотни домов были разрушены или повреждены.

Предварительное обследование показало, что повреждения получили 253 частных и 27 многоквартирных домов. В многоэтажных домах выбито 1692 окна, также зафиксировано 65 обращений от представителей бизнеса, имущество которых пострадало в результате российской атаки.

После удара Президент Украины поручил Службе безопасности Украины и разведке выяснить все обстоятельства взрывов в Вишневом.

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