  1. В Украине

Владимир Зеленский подтвердил, что в Вишневом взорвался склад боеприпасов Укроборонпрома

21:10, 9 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ответственные будут привлечены к уголовной ответственности, а на предприятии проведут кадровые изменения.
Владимир Зеленский подтвердил, что в Вишневом взорвался склад боеприпасов Укроборонпрома
Фото: Николай Калашник / Киевская ОВА
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после взрывов в Вишневом Киевской области будут увольнения в «Укроборонпроме», поскольку поврежденный склад принадлежал одному из предприятий концерна.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам главы государства, он уже получил информацию о чрезвычайном происшествии от Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Офиса Генерального прокурора.

«Есть уголовное дело, виновные люди будут привлечены к уголовной ответственности. И, безусловно, будут увольнения в "Укроборонпроме", потому что склад был одного из предприятий "Укроборонпрома"», — заявил Зеленский.

Президент также отметил, что расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Напомним, в ночь на 6 июля Россия осуществила массированную атаку на Киев и Киевскую область. В столице спасатели завершили поисково-спасательные работы в Подольском и Дарницком районах. Во время этой атаки украинская противовоздушная оборона впервые не смогла перехватить ни одной баллистической ракеты типов «Искандер» и «Циркон».

Одним из самых тяжелых последствий удара стала атака на Вишневое Киевской области. По последним данным, погибли по меньшей мере семь человек, почти три сотни домов были разрушены или повреждены.

Предварительное обследование показало, что повреждения получили 253 частных и 27 многоквартирных домов. В многоэтажных домах выбито 1692 окна, также зафиксировано 65 обращений от представителей бизнеса, имущество которых пострадало в результате российской атаки.

После удара Президент Украины поручил Службе безопасности Украины и разведке выяснить все обстоятельства взрывов в Вишневом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев Киевская область Владимир Зеленский Укроборонпром обстрел

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Можно ли взыскать убытки с Uber и других сервисов такси: к кому предъявлять претензии и с кого требовать деньги за ДТП

Можно ли взыскать убытки со службы такси после ДТП: почему суды возлагают ответственность на водителей и владельцев транспортных средств.

Кабмин определил, как будет работать новый Госфонд соцзащиты лиц с инвалидностью: когда деньги обяжут вернуть

Кабмин запускает дотации для бизнеса, оплату обучения по кибербезопасности и закупку услуг персональных ассистентов, однако за нецелевое использование средств придется отвечать в суде.

Большая Палата ВС объяснила, почему работодатель не может тайно мониторить корпоративный телефон работника

ВП ВС подчеркнула, что суды должны оценивать пропорциональность вмешательства работодателя в частную жизнь работника, даже если полученная информация формально не признается персональными данными.

Конец автоматическим штрафам ТЦК: в Парламенте хотят запретить считать повестку врученной без подписи

Повестка не будет считаться врученной только из-за отметки почты: в Раде зарегистрировали новую законодательную инициативу.

Кризис в АРМА: кто будет управлять миллиардными пулами активов после добровольного сокращения штата

Несмотря на снижение эффективности продажи арестованных активов и дефицит управляющих, АРМА может добровольно сократить собственный кадровый ресурс.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]