Через підвищення температури виходити на лід та перебувати на ньому – небезпечно

На річках та водосховищах країни спостерігається зменшення товщини льодового покриву та збільшенням промоїн, тріщин.

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В Українському гідрометеорологічному центрі попереджають про скресання льодоставу внаслідок підвищення температури повітря.

Відтак, на річках та водосховищах країни спостерігаються активні процеси скресання льодоставу з подальшим зменшення товщини льодового покриву та збільшенням промоїн, тріщин.

Такий льодовий покрив вважається недостатньо міцним, тому виходити на лід та перебувати на ньому – небезпечно.

За прогнозами синоптиків, 4-6 березня погоду в Україні визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, що простягнулося з заходу Європи, тому опадів не очікується. Повітряні маси надходитимуть з заходу та північного заходу і зумовлюватимуть розмаїття температури, особливо в денні години: якщо мінімальну вночі 4-5 березня прогнозується від невеликого плюса до слабкого мінуса, то вдень очікується у більшості областей у вівторок та середу 5-10° тепла, на заході країни в середу навіть 15°. У четвер повсюди підвищення температури на 2-4°.

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