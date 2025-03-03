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У Британії кажуть, що «на столі є кілька варіантів» щодо припинення вогню в Україні

17:48, 3 березня 2025
Європейські країни розглядають можливі варіанти припинення вогню в Україні.
У Британії кажуть, що «на столі є кілька варіантів» щодо припинення вогню в Україні
Фото: Reuters
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Велика Британія підтвердила, що наразі розглядаються кілька можливих пропозицій щодо припинення вогню в Україні. Це стало відомо після того, як Франція виступила з ініціативою про початкове місячне перемир'я, яке могло б стати кроком до мирних переговорів. Про це повідомляє Reuters.

Європейські країни, зокрема Великобританія та Франція, активно шукають способи мирного врегулювання війни, після напружених переговорів між президентами США та України.

«Очевидно, що на столі є кілька варіантів. Я просто не хочу вдаватися до коментарів щодо цих варіантів», – сказав речник Речник прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц підтримав зусилля Європи, але підкреслив, що європейські країни повинні збільшити інвестиції в оборонні можливості: «Ми вітаємо, що Європа бере на себе більше відповідальності за власну безпеку, але вони також повинні інвестувати у відповідні можливості».

Франція, Великобританія та інші європейські країни обговорюють можливість відправлення своїх військ в Україну, якщо буде досягнуто припинення вогню. Однак вони наполягають на підтримці США, що отримало назву «гарантійного механізму».

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що будь-яке припинення вогню має бути забезпечене чіткими гарантіями безпеки від Заходу, щоб уникнути повторної агресії з боку Росії, яка після вторгнення контролює частину території України.

Франція виступила з ініціативою про місячне перемир'я, яке повинно забезпечити безпеку в повітрі, на морі та щодо енергетичної інфраструктури. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро пояснив: «Таке перемир'я в повітрі, на морі та щодо енергетичної інфраструктури дозволить визначити, чи діє президент Росії Володимир Путін добросовісно, коли говорить про припинення бойових дій».

Президент Франції Еммануель Макрон також відзначив, що європейські наземні війська можуть бути розгорнуті в Україні лише на наступному етапі мирного процесу. Зеленський у Лондоні підтвердив, що обізнаний про цю пропозицію, але поки що не надав офіційної реакції.

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Європа війна Велика Британія

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