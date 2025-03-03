На Прикарпатті зловмисники побили військовослужбовця і відібрали у нього 110 тисяч гривень

Військовий із Харкова, який лікувався на Прикарпатті, став жертвою нападу: його побили та пограбували.

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На Прикарпатті затримали зловмисників, які побили військовослужбовця і відібрали у нього 110 тисяч гривень. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Вказується, що інцидент стався 28 лютого у лісовому масиві поблизу населеного пункту Шепарівці.

Повідомлення про пограбування до поліцейських надійшло від 27-річного мешканця Харкова. Потерпілий - військовослужбовець, який перебуває на лікуванні на Прикарпатті. Зі слів заявника, двоє невідомих чоловіків напали та побили його. Також, відібрали понад 110 тисяч гривень та мобільний телефон. Після чого покинули місце злочину.

Потерпілий самотужки добрався на найближчого населеного пункту, де перехожі допомогли зателефонувати до поліції. При спілкуванні з правоохоронцями заявник дав чіткий опис нападників.

«Довго переховуватися зловмисникам не довелось. Оперативники кримінальної поліції провели низку заходів та розшукали грабіжників за лічені години на одній із вулиць районного центру. Нападниками виявились 20 та 26-річні мешканці Коломиї. Обидва раніше судимі за вчинення майнових злочинів», — розповіли правоохоронці.

При поверхневому огляді у затриманих вилучено частину викрадених коштів. Іншу частину, вони потратили на власні потреби.

Слідчі затримали нападників в процесуальному порядку. Обом фігурантам повідомлено про підозру за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, поєднаний із насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб та під час воєнного стану.

За грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, їм загрожує максимальне покарання до десяти років за ґратами.

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