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На Прикарпатье злоумышленники избили военнослужащего и отобрали у него 110 тысяч гривен

23:50, 3 марта 2025
Военный их Харькова, который лечился на Прикарпатье, стал жертвой нападения: его избили и ограбили.
На Прикарпатье злоумышленники избили военнослужащего и отобрали у него 110 тысяч гривен
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На Прикарпатье задержали злоумышленников, которые избили военнослужащего и отобрали у него 110 тысяч гривен. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Указывается, что инцидент произошел 28 февраля в лесном массиве возле населенного пункта Шепаровцы.

Сообщение о грабеже поступило в полицию от 27-летнего жителя Харькова. Потерпевший – военнослужащий, находящийся на лечении на Прикарпатье. По словам заявителя, двое неизвестных мужчин напали на него и избили. Также они отобрали более 110 тысяч гривен и мобильный телефон, после чего скрылись с места преступления.

Потерпевший самостоятельно добрался до ближайшего населенного пункта, где прохожие помогли ему позвонить в полицию. В ходе общения с правоохранителями заявитель дал четкое описание нападавших.

«Долго скрываться злоумышленникам не удалось. Оперативники уголовной полиции провели ряд мероприятий и разыскали грабителей за считаные часы на одной из улиц районного центра. Нападавшими оказались 20 и 26-летние жители Коломыи. Оба ранее судимы за совершение имущественных преступлений», — рассказали правоохранители.

При поверхностном осмотре у задержанных изъяли часть похищенных денег. Остальную часть они потратили на личные нужды.

Следователи задержали нападавших в процессуальном порядке. Обоим фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о грабеже, сопряженном с насилием, совершенном по предварительному сговору группой лиц и в условиях военного положения.

За грабеж, совершенный в условиях военного положения, им грозит максимальное наказание – до десяти лет лишения свободы.

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