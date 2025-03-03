4 марта в Украине потеплеет до 10° тепла – местами сильный ветер

Днем в Украине, кроме юга и Закарпатья, местами порывы 15-20 м/с.

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В Украине во вторник, 4 марта, будет облачно с прояснениями и без осадков. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах 3-8° мороза; днем 5-10° тепла, на востоке страны 0-5° тепла. В частности, как указывается, на северо-востоке и востоке страны ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме юга и Закарпатья, местами порывы 15-20 м/с.

По прогнозам синоптиков, 4-6 марта погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления, которое протянулось с запада Европы, поэтому осадков не ожидается. Воздушные массы будут поступать с запада и северо-запада и обусловят разнообразие температур, особенно в дневные часы: если минимальная ночью 4-5 марта прогнозируется от небольшого плюса до слабого минуса, то днем ожидается в большинстве областей во вторник и среду 5-10° тепла, на западе страны в среду даже 15°. В четверг повсеместно повышение температуры на 2-4°.

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