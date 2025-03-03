Можно ли платить добровольные взносы за родителей-пенсионеров, чтобы увеличить их пенсию

Дети не могут платить добровольные взносы за родителей-пенсионеров, но могут поддержать их пенсию благотворительными пожертвованиями.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство социальной политики рассказало, могут ли дети платить добровольные взносы за родителей-пенсионеров, чтобы увеличить их пенсию.

В частности, украинцы могут вносить в Пенсионный фонд добровольные страховые взносы, тем самым увеличивая страховой стаж. Эти взносы можно оплачивать как за себя, так и за других людей.

Однако, если родители уже являются пенсионерами, платить за них добровольные страховые взносы невозможно. Но увеличить размер их пенсионных выплат (или выплат любого другого человека) можно с помощью благотворительных пожертвований.

Для осуществления благотворительного взноса не требуется подавать документы или посещать государственные учреждения.

Это можно сделать на портале ПФУ, без авторизации и указания своих личных данных.

Если благотворитель хочет перечислить взнос конкретному пенсионеру, необходимо указать его персональные данные.

В таком случае после осуществления персонализированного благотворительного пожертвования 70% суммы направляется на выплату пенсии выбранному пенсионеру, а оставшиеся 30% — на финансирование пенсий других пенсионеров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.