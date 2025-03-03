Кто имеет право на отсрочку от мобилизации во время военного положения – разъяснение Минюста

Министерство юстиции объяснило, как получить отсрочку от мобилизации во время военного положения.

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Министерство юстиции Украины объяснило, кто может получить отсрочку от мобилизации во время военного положения, а также какие документы необходимо подать для этого. По основаниям, определенным законом, некоторые категории граждан могут быть освобождены от призыва или получить отсрочку по личным обстоятельствам.

К лицам, которые не подлежат призыву по мобилизации, относятся:

- Военнообязанные, которые содержат троих детей и регулярно платят алименты.

- Лица, которые самостоятельно воспитывают детей до 18 лет, если один из родителей умер, лишен родительских прав, пропал без вести или отбывает наказание.

- Военнообязанные, воспитывающие детей с инвалидностью или тяжелобольных детей, в частности больных тяжелыми перинатальными поражениями, редкими заболеваниями или онкологическими болезнями.

- Лица, содержащие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью І или ІІ группы.

- Военнослужащие, которые ухаживают за тяжело больными близкими, такими как жена, ребенок или родители, нуждающиеся в постоянном уходе по медицинским заключениям.

- Опекуны лиц, признанных судом недееспособными.

- Лица, имеющие жену или мужа с инвалидностью I или II группы.

- Военнообязанные, содержащие родителей с инвалидностью І или ІІ группы.

- Родные братья, сестры, бабушки и дедушки, которые ухаживают за лицами с инвалидностью І или ІІІ группы.

- Преподаватели и научно-педагогические работники на 0,75 ставки и более, а также студенты дневной формы обучения.

- Лица, освобожденные из плена.

Полный перечень лиц, подпадающих под отсрочку или освобождение от мобилизации, определен в статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Те, кто подпадает под эти категории, должны подать соответствующее заявление и документы для подтверждения своего статуса.

Куда подавать заявление на отсрочку от мобилизации и что делать после этого

Заявление на отсрочку от мобилизации во время военного положения следует подавать председателю комиссии районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или его отдела.

К заявлению необходимо приложить документы или заверенные копии, подтверждающие право на отсрочку. Перечень необходимых документов зависит от основания для предоставления отсрочки и указан в Приложении 5 Постановления Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 560. Копии документов можно заверить лично или у нотариуса.

Срок рассмотрения заявления

Комиссия обязана рассмотреть заявление в течение 7 дней с даты его получения. В случае, если необходимо обратиться в государственные органы для получения дополнительной информации, срок может быть продлен. Однако заявление должно быть рассмотрено не позднее следующего дня после получения этой информации.

Что будет после рассмотрения заявления

Результаты рассмотрения заявления должны быть сообщены заявителю по телефону, электронной почте или по почте на следующий день после принятия решения. В случае положительного решения заявителю предоставят справку с указанием срока отсрочки. Если же решение будет отказано, заявитель получит письменное уведомление с указанием причин отказа. Такое решение можно обжаловать в судебном порядке.

Напомним, задолженность по уплате алиментов может лишить права на отсрочку от мобилизации.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин продлил срок бронирования военнообязанных до 31 марта 2025 года.

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